За три часа над Россией сбили 13 беспилотников
Над территорией России сбили 13 беспилотников в период с 14:00 до 17:00 (мск), сообщило Министерство обороны.
Больше всего БПЛА уничтожили над Орловской областью — силы ПВО сбили над регионом шесть дронов. Еще четыре сбили над Тульской областью, два — над Брянской и один — над Калужской.
За ночь с 16 на 17 июля над 12 регионами России сбили 122 БПЛА.
Больше всего беспилотников уничтожили над территорией Брянской и Курской областей — 43 и 38 соответственно. Еще десять дронов уничтожено над Орловской областью, шесть — над Смоленской и шесть — над Воронежской областью.
Также налету подверглись:
- Белгородская область — сбито пять БПЛА;
- Московский регион — три БПЛА;
- Калужская область — три БПЛА;
- Крым — три БПЛА;
- Ленинградская область — два БПЛА;
- Липецкая область — два БПЛА;
- Тульская область — один БПЛА.
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