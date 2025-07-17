Минобороны: за три часа над Россией сбили 13 беспилотников

За три часа над Россией сбили 13 беспилотников

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Над территорией России сбили 13 беспилотников в период с 14:00 до 17:00 (мск), сообщило Министерство обороны.

Больше всего БПЛА уничтожили над Орловской областью — силы ПВО сбили над регионом шесть дронов. Еще четыре сбили над Тульской областью, два — над Брянской и один — над Калужской.

За ночь с 16 на 17 июля над 12 регионами России сбили 122 БПЛА.

Больше всего беспилотников уничтожили над территорией Брянской и Курской областей — 43 и 38 соответственно. Еще десять дронов уничтожено над Орловской областью, шесть — над Смоленской и шесть — над Воронежской областью.

Также налету подверглись:

Белгородская область — сбито пять БПЛА;

Московский регион — три БПЛА;

Калужская область — три БПЛА;

Крым — три БПЛА;

Ленинградская область — два БПЛА;

Липецкая область — два БПЛА;

Тульская область — один БПЛА.