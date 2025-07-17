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Военная операция на Украине ,  
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За три часа над Россией сбили 13 беспилотников

Минобороны: за три часа над Россией сбили 13 беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Над территорией России сбили 13 беспилотников в период с 14:00 до 17:00 (мск), сообщило Министерство обороны.

Больше всего БПЛА уничтожили над Орловской областью — силы ПВО сбили над регионом шесть дронов. Еще четыре сбили над Тульской областью, два — над Брянской и один — над Калужской.

Минобороны сообщило об ударах по фабрикам дронов и комплексам ПВО Украины
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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

За ночь с 16 на 17 июля над 12 регионами России сбили 122 БПЛА.

Больше всего беспилотников уничтожили над территорией Брянской и Курской областей — 43 и 38 соответственно. Еще десять дронов уничтожено над Орловской областью, шесть — над Смоленской и шесть — над Воронежской областью.

Также налету подверглись:

  • Белгородская область — сбито пять БПЛА;
  • Московский регион — три БПЛА;
  • Калужская область — три БПЛА;
  • Крым — три БПЛА;
  • Ленинградская область — два БПЛА;
  • Липецкая область — два БПЛА;
  • Тульская область — один БПЛА.

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Теги
Александра Озерова
БПЛА Орловская область Минобороны беспилотники
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