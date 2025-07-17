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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударах по фабрикам дронов и комплексам ПВО Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные нанесли удары по цехам, производящим дроны-камикадзе, местам их хранения, укрытиям комплексов ПВО и полевому аэродрому, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

По данным ведомства, поражение нанесли с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Кроме того, под удары попали 133 района временной дислокации украинских войск.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Ранее военное ведомство заявило, что вооруженные силы России нанесли удары по территориальным центрам комплектования (военкоматам) Украины, а также по пунктам временного размещения ВСУ и иностранных наемников.

В Минобороны также сообщили тогда о групповом ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины во Львове, Харькове и Луцке. Целью в том числе стала инфраструктура военного аэродрома. Как сообщили в министерстве, все цели удара были достигнуты.

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Полина Дуганова
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