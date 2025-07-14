Пресс-секретарь президента прокомментировал заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о возможной войне НАТО с Россией. «Германия снова становится опасной», — сказал Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему трудно поверить в то, что министр обороны Германии Борис Писториус рассуждает о готовности убивать российских солдат во время войны. «Но, увы, это так», — заявил он РБК.

«Германия снова становится опасной», — сказал пресс-секретарь президента.

В интервью газете Financial Times Писториус заявил, что говорить о мире и разрядке можно только с позиции силы. Если сдерживание не сработает и Россия нападет, то, как считает немецкий министр, немецкие солдаты будут «готовы убивать российских военных».

Писториус также отметил важность восточного фланга НАТО в Прибалтике и Польше. По его словам, солдаты немецкой бригады в Bильнюсе хорошо знают свою работу.

Осенью прошлого года Писториус в ходе выступления в парламенте Литвы выразил готовность немецких вооруженных сил стать главной опорой сдерживания России в Европе. «Мы осознаем свою ответственность как центрального логистического узла в Европе, обеспечивая возможность быстрой переброски войск из Атлантики на восточный фланг в случае необходимости», — заявил тогда он.

Накануне президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью ZDF заявил, что архитектура безопасности в Европе разрушена, а потому ФРГ следует вернуть обязательный призыв в армию.

Также немецкий канцлер Фридрих Мерц пообещал сделать армию страны сильнейшей в Европе. «Наши друзья и партнеры также ждут этого от нас. Более того, они практически требуют этого», — сказал он в середине мая. Канцлер пояснил, что для увеличения численности войск будет введена «новая, привлекательная добровольная военная служба».