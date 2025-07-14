 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль ответил на слова Писториуса об «убийстве русских солдат»

Сюжет
Военная операция на Украине
Пресс-секретарь президента прокомментировал заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о возможной войне НАТО с Россией. «Германия снова становится опасной», — сказал Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему трудно поверить в то, что министр обороны Германии Борис Писториус рассуждает о готовности убивать российских солдат во время войны. «Но, увы, это так», — заявил он РБК.

«Германия снова становится опасной», — сказал пресс-секретарь президента.

В интервью газете Financial Times Писториус заявил, что говорить о мире и разрядке можно только с позиции силы. Если сдерживание не сработает и Россия нападет, то, как считает немецкий министр, немецкие солдаты будут «готовы убивать российских военных».

Писториус также отметил важность восточного фланга НАТО в Прибалтике и Польше. По его словам, солдаты немецкой бригады в Bильнюсе хорошо знают свою работу.

Писториус заявил о готовности «убивать российских солдат» в случае войны
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Осенью прошлого года Писториус в ходе выступления в парламенте Литвы выразил готовность немецких вооруженных сил стать главной опорой сдерживания России в Европе. «Мы осознаем свою ответственность как центрального логистического узла в Европе, обеспечивая возможность быстрой переброски войск из Атлантики на восточный фланг в случае необходимости», — заявил тогда он.

Накануне президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью ZDF заявил, что архитектура безопасности в Европе разрушена, а потому ФРГ следует вернуть обязательный призыв в армию.

Также немецкий канцлер Фридрих Мерц пообещал сделать армию страны сильнейшей в Европе. «Наши друзья и партнеры также ждут этого от нас. Более того, они практически требуют этого», — сказал он в середине мая. Канцлер пояснил, что для увеличения численности войск будет введена «новая, привлекательная добровольная военная служба».

Германия отказала Украине в поставке ракет TAURUS

Reuters: ЕС намерен в понедельник согласовать новый пакет антироссийских санкций

Умер режиссер Александр Митта

Спецпредставитель президента США Келлог приехал на Украину

Трамп анонсировал отправку оружия для Украины за счет Европы. Заявление

Axios узнал содержание «важного заявления» Трампа о России

В Крыму задержали девушку, планировавшую подрыв машины офицера Минобороны

Треть врачей негативно оценили передачу фельдшерам части обязанностей

Мирра Андреева стала самой молодой в топ-5 рейтинга со времен Шараповой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Артем Филипенок Артем Филипенок
Борис Писториус Дмитрий Песков Германия Россия НАТО
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Писториус заявил о готовности «убивать российских солдат» в случае войны
Политика
Писториус отверг рассмотрение поставок ракет Taurus Украине
Политика
Трамп объявил о передаче в Европу для Киева 17 систем Patriot
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 91,12 (-0,38) Инвестиции, 07:24 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 77,89 (-0,02) Инвестиции, 07:24
Дядя Рафаэля Надаля станет тренером Александра Зверева Спорт, 18:54
Хуснуллин сообщил о тройном росте строительства частных домов по эскроу Недвижимость, 18:53
Кремль ответил на слова Писториуса об «убийстве русских солдат» Политика, 18:50
HBO объявил о запуске производства телесериала о Гарри Поттере Общество, 18:46
В Дагестане число пострадавших от отравления водой достигло 450 человек Общество, 18:44
Трамп объявил о передаче в Европу для Киева 17 систем Patriot Политика, 18:41
В чем заключается «маленький сюрприз», который Трамп приготовил России Политика, 18:40
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Трамп допустил, что поставит Украине 17 комплексов Patriot Политика, 18:37
Индекс Мосбиржи взлетел на заявлении Трампа в отношении России Инвестиции, 18:33
Отпевание режиссера Мороза пройдет 16 июля в храме Воскресения Словущего Общество, 18:31
Трамп рассказал, кто будет оплачивать поставки оружия Украине через НАТО Политика, 18:31
Трамп заявил, что «очень недоволен» Россией Политика, 18:21
Трамп объявляет о мерах для России. Трансляция Политика, 18:21
Трамп назвал условие ввода санкций против России через 50 дней Политика, 18:18