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Военная операция на Украине ,  
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Жителя Керчи осудили на 16,5 лет за отправку ВСУ фотографий средств ПВО

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Верховный суд Крыма приговорил жителя Керчи, передавшего украинской разведке фотографии средств ПВО, к 16 с половиной годам колонии строгого режима, сообщает генеральная прокуратура республики в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, мужчина через мессенджер вышел на связь с представителем украинской военной разведки и по их заданию собирал данные о размещении российской системы ПВО в Керчи. За это осужденный получил денежное вознаграждение в размере 5 тыс. руб.

Мужчину признали виновным в государственной измене.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил жителя региона к 16 годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на один год шесть месяцев и штрафом», — говорится в сообщении.

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Фото:Объединенная пресс-служба судов Удмуртии / Telegram

В июне 2024 года жителя Крыма приговорили к пяти годам колонии за сотрудничество с украинской разведкой.

Суд установил, что в период с октября 2022-го по апрель 2023 года осужденный переписывался в мессенджере с представителями украинских спецслужб и предложил им свою помощь.

Мужчину признали виновным в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 Уголовного кодекса).

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