В Удмуртии жителя осудили на 12,5 лет за диверсию на железной дороге

В Удмуртии студента осудили на 12,5 лет за поджог релейного шкафа

Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии / Telegram

В Удмуртии за диверсию на железной дороге осужден местный житель — его приговорили к 12 с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Осужденный — 19-летний студент родом из города Глазова. Следствием установлено, что летом прошлого года молодой человек поджег релейный шкаф на участке Горьковской железной дороги. Суд оценил нанесенный диверсией ущерб в 17 694,44 руб.

На преступление он пошел по заданию куратора, с которым общался онлайн.

Осужденный полностью признал вину и раскаялся.

«Суд <...> приговорил подсудимого к 12 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием первых трех лет наказания в тюрьме, а оставшейся части срока — в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в суде.

Ранее в Ярославле бывший депутат получил семь лет колонии за поджог ресторана. При пожаре гостья заведения получила ожоги до 23% поверхности тела, а владельцу сгоревшей веранды был причинен материальный ущерб в размере более 11 млн руб.