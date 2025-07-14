 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Удмуртии студента осудили на 12,5 лет за поджог релейного шкафа

В Удмуртии жителя осудили на 12,5 лет за диверсию на железной дороге
Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии / Telegram
Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии / Telegram

В Удмуртии за диверсию на железной дороге осужден местный житель — его приговорили к 12 с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Осужденный — 19-летний студент родом из города Глазова. Следствием установлено, что летом прошлого года молодой человек поджег релейный шкаф на участке Горьковской железной дороги. Суд оценил нанесенный диверсией ущерб в 17 694,44 руб.

На преступление он пошел по заданию куратора, с которым общался онлайн.

Осужденный полностью признал вину и раскаялся.

«Суд <...> приговорил подсудимого к 12 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием первых трех лет наказания в тюрьме, а оставшейся части срока — в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в суде.

Ранее в Ярославле бывший депутат получил семь лет колонии за поджог ресторана. При пожаре гостья заведения получила ожоги до 23% поверхности тела, а владельцу сгоревшей веранды был причинен материальный ущерб в размере более 11 млн руб.

Читайте РБК в Telegram.

Германия отказала Украине в поставке ракет TAURUS

Reuters: ЕС намерен в понедельник согласовать новый пакет антироссийских санкций

Умер режиссер Александр Митта

Спецпредставитель президента США Келлог приехал на Украину

Трамп анонсировал отправку оружия для Украины за счет Европы. Заявление

Axios узнал содержание «важного заявления» Трампа о России

В Крыму задержали девушку, планировавшую подрыв машины офицера Минобороны

Треть врачей негативно оценили передачу фельдшерам части обязанностей

Мирра Андреева стала самой молодой в топ-5 рейтинга со времен Шараповой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
диверсант Удмуртия суд строгий режим
Материалы по теме
ФСБ задержала ставших жертвами телефонных мошенников диверсантов
Политика
В Москве осудили нелегального продавца бриллиантов через интернет
Общество
Силовики задержали троих при подготовке диверсии в Запорожской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 91,12 (-0,38) Инвестиции, 07:24 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 77,89 (-0,02) Инвестиции, 07:24
Врачи описали состояние пострадавших от удара молнии по пляжу женщин Общество, 17:28
«Спартак» продлил контракт с Мартинсом Спорт, 17:25
Путин назвал неактуальными слова из песни про «10 девчонок на 9 ребят» Общество, 17:22
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
World Aquatics опубликовала флаг России в протоколах заплывов на ЧМ Спорт, 17:09
На пропавшем в Хабаровском крае Ми-8 не сработал аварийный маяк Общество, 17:07
MWM узнал, что Трамп даст Украине дальнобойные ракеты Политика, 16:53
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
В Удмуртии студента осудили на 12,5 лет за поджог релейного шкафа Общество, 16:50
Почему soft skills важны в современном мире Тренды, 16:49
Во Франции лошадь сбежала с парада в честь Дня взятия Бастилии. Видео Общество, 16:47
Россиянин стал лучшим молодым игроком Восточной Европы по версии CIES Спорт, 16:41
В ЕС предупредили о прекращении трансатлантической торговли из-за Трампа Политика, 16:37
В Благовещенске запретили пользоваться электросамокатами Общество, 16:34
Чем известен Борис Акунин, которого в России заочно осудили на 14 лет 16:33