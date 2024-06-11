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Военная операция на Украине ,  
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Жителя Крыма приговорили к пяти годам колонии за сотрудничество с СБУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы за сговор со Службой безопасности Украины (СБУ), сообщила прокуратура полуострова.

Мужчину признали виновным по ст. 275.1 Уголовного кодекса России — сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством. Суд установил, что в период с октября 2022-го по апрель 2023 года осужденный переписывался в мессенджере с представителями украинских спецслужб, вступил с ними в сговор и рассказал, что обладает навыками управления беспилотниками и стрельбы.

«В ходе бесед он предлагал способы своего непосредственного участия в оказании содействия в противодействии проведению Российской Федерацией специальной военной операции», — уточнили в прокуратуре. Действия мужчины пресекли сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

ФСБ регулярно сообщает о задержании диверсантов, которые вступили в сговор с властями Украины для совершения терактов.

В начале мая сотрудники спецслужбы ликвидировали украинского диверсанта, прибывшего в Россию из Литвы. По данным ФСБ, мужчина планировал совершить теракты на военных объектах в Москве, Московской и Ленинградской областях. При задержании он оказал вооруженное сопротивление.

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Теги
Крым прокуратура ФСБ Украина

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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