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Военная операция на Украине ,  
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Хинштейн рассказал о двух операциях погибшего полковника Башкардина

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram

Погибший полковник Леонид Башкардин, заместитель командира 155-й бригады морской пехоты, принимал участие во многих операциях в Курской области. О двух из них рассказал врио главы региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, 10 сентября 2024 года Башкардин командовал операцией по освобождению хутора Никольский. Тогда российские штурмовики прорвали оборону украинских войск и перерезали их пути снабжения.

Еще одну операцию полковник провел 2 марта 2025 года во время боев за село Малая Локня. По словам Хинштейна, Башкардин организовал отвлекающий маневр: две ложные колонны техники пошли на север и восток, а штурмовые группы — на юг, форсировали реку Локня и атаковали опорный пункт ВСУ. Это позволило создать плацдарм для дальнейшего наступления. Спустя несколько дней, 9 марта, штурмовики продвинулись вперед на 6,5 километра, зачистили лесополосу к югу от Малой Локни и открыли дорогу к Судже.

Хинштейн рассказал о гибели полковника Башкардина из 155-й бригады
Политика
Фото:Hinshtein / Telegram

Башкардин погиб 2 июля во время выполнения боевой задачи.

«Офицер проходил службу под командованием Гудкова с первого дня СВО. И погиб так же — бок о бок с замглавкома ВМФ. 2 июля, во время выполнения боевой задачи», — говорится в сообщении Хинштейна.

Генерал-майор, замглавкома ВМФ Михаил Гудков погиб 2 июля. Заместителем главнокомандующего ВМФ его назначили в марте 2025 года. До этого он возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боевых действиях в Курской области.

Башкардин был награжден орденом Александра Невского, дважды орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами I и II степеней, именным огнестрельным оружием. Также у него есть орден «За заслуги перед Отечеством» с мечами IV степени и нагрудный знак «За верность долгу и мужество»

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Персоны
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Александр Хинштейн смерть спецоперации
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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