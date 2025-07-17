В Киеве будущего посла назначили спецуполномоченной Зеленского по США
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении вице-премьера Ольги Стефанишиной на пост специально уполномоченного представителя президента по вопросам развития сотрудничества с США. Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.
Он отметил, что Стефанишина будет работать на этом посту, пока американское правительство утверждает ее кандидатуру на должность посла.
«В этом статусе Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность Посла Украины в Соединенных Штатах», — говорится в сообщении.
Зеленский также поблагодарил ее за работу в направлении «европейской и евроатлантической интеграции» и отметил участие Стефанишиной в переговорах о создании совместного с США инвестиционного фонда восстановления.
Ранее «РБК Украина», ссылаясь на источник, сообщила, что Стефанишина станет украинским послом в США. Американская сторона не согласовала кандидатуру бывшего министра обороны Рустема Умерова на пост посла.
В июне 2025 года в украинском парламенте призвали уволить вице-премьера в связи с коррупционными скандалами, связанными с управлением активами через Агентство по розыску и менеджменту активов.
В 2024 году Верховная рада Украины поддержала заявление об отставке Стефанишиной, однако чиновница была назначена министром юстиции Украины, сохранив при этом статус вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Таким образом, она не покинула правительство, а сменила должность, продолжая курировать евроинтеграцию и реформы в сфере юстиции.
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