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Политика ,  
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В Киеве будущего посла назначили спецуполномоченной Зеленского по США

Зеленский назначил Стефанишину уполномоченной по развитию сотрудничества с США
Владимир Зеленский и Ольга Стефанишина
Владимир Зеленский и Ольга Стефанишина (Фото: Верховная Рада Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении вице-премьера Ольги Стефанишиной на пост специально уполномоченного представителя президента по вопросам развития сотрудничества с США. Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

Он отметил, что Стефанишина будет работать на этом посту, пока американское правительство утверждает ее кандидатуру на должность посла.

«В этом статусе Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность Посла Украины в Соединенных Штатах», — говорится в сообщении.

Зеленский также поблагодарил ее за работу в направлении «европейской и евроатлантической интеграции» и отметил участие Стефанишиной в переговорах о создании совместного с США инвестиционного фонда восстановления.

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Политика
Ольга&nbsp;Стефанишина

Ранее «РБК Украина», ссылаясь на источник, сообщила, что Стефанишина станет украинским послом в США. Американская сторона не согласовала кандидатуру бывшего министра обороны Рустема Умерова на пост посла.

В июне 2025 года в украинском парламенте призвали уволить вице-премьера в связи с коррупционными скандалами, связанными с управлением активами через Агентство по розыску и менеджменту активов.

В 2024 году Верховная рада Украины поддержала заявление об отставке Стефанишиной, однако чиновница была назначена министром юстиции Украины, сохранив при этом статус вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Таким образом, она не покинула правительство, а сменила должность, продолжая курировать евроинтеграцию и реформы в сфере юстиции.

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Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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