На Украине предложили уволить вице-премьера Ольгу Стефанишину
Министр юстиции, куратор евроатлантической интеграции Украины и вице-премьер Ольга Стефанишина может уйти в отставку при изменениях в украинском правительстве. Об этом пишет «РБК Украина» со ссылкой на источники.
По информации издания, Стефанишина покинет кабмин «с высокой вероятностью», а должность вице-премьера по евроинтеграции снова будет разделена с должностью министра юстиции.
До этого в июне в украинском парламенте звучали призывы к увольнению Стефанишиной в связи с коррупционными скандалами, связанными с управлением активами через Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Так, украинский парламентарий, член фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко писал, что Рада должна «немедленно уволить» Стефанишину с должности Министра юстиции и вице-премьер-министра по евроинтеграции. Он заявил, что чиновница через АРМА управляет государственным имуществом.
Так, агентство передало управление несколькими предприятиями компании, которая имеет связь с Михаилом Стефанишиным — бывшим мужем и отцом детей вице-премьера. Кроме того, в октябре 2022 года мама чиновницы приобрела трехкомнатную квартиру в ЖК «Львовская площадь» в Киеве площадью около 100 кв. м. почти вчетверо дешевле рыночной цены, заявил Гончаренко.
В сентябре 2024 года Стефанишина сама подала заявление об отставке. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Заявление было направлено на рассмотрение в парламент.
Верховная Рада Украины поддержала отставку Стефанишиной, однако в том же месяце чиновница была назначена министром юстиции Украины, сохранив при этом статус вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Таким образом, она не покинула правительство, а сменила должность, продолжая курировать евроинтеграцию и реформы в сфере юстиции.
В июле 2025 года Зеленский пообещал президенту США Дональду Трампу заменить украинского посла в Вашингтоне Оксану Маркарову. На пост посла в США рассматривается в том числе кандидатура вице-премьера Стефанишиной, а также других чиновников — премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, министра энергетики Германа Галущенко, министра культуры Николая Точицкого и замглавы офиса президента Игоря Жовквы.
Однако сама Стефанишина назвала сообщения о своем возможном назначении послом США слухами. Об этом сообщило 8 июля издание «Зеркало недели».
Она добавила, что в случае назначения с ней должны были бы пройти консультации в правительстве и парламенте.
За последнее время в украинском правительстве произошли значительные изменения, связанные с перестановками в ключевых министерствах и обновлением состава кабмина. В частности, 14 июля 2025 года президент Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко, которая занимала пост первого заместителя премьер-министра и министра экономики, стать новым премьер-министром Украины. Денис Шмыгаль, сейчас занимающий пост премьера, станет новым министром обороны.
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