 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

АТОР опровергла запрет россиянам купаться в Египте под угрозой расстрела

Фото: сервис Google maps
Фото: сервис Google maps

Описание ситуации с заселением российских туристов в гостиницу в Египте с видом на военную базу, где их принимают за «диверсантов», не соответствует действительности, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Речь идет о пятизвездочном отеле Stella Di Mare Beach Hotel & Spa на египетском курорте Шарм-эш-Шейх. Рядом с ним «действительно располагается стратегический объект», однако это не «египетская военная база», а база миротворцев — представителей Многонациональных сил и наблюдателей (MFO), рассказали в АТОР.

Миротворческий контингент следит в том месте за выполнением мирного договора между Египтом и Израилем с 1973 года. Согласно сервису Google Maps, расстояние от его лагеря до отеля составляет около 1 км.

В Сочи задержали четверых туристов, подравшихся в очереди на канатку
Общество
Фото:ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В АТОР не подтвердили и информацию о действующем запрете отдыхающим купаться в море под «угрозой расстрела».

«В этом отеле никогда не было никаких ограничений на купание и уж тем более «предупредительных стрельб»: рядом стоит база миротворцев ООН, которая никак не может заниматься каким-то «поиском диверсантов и стрельбой», — пояснил вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.

Ранее телеграм-канал SHOT написал про опасения отдыхающих в Шарм-эш-Шейхе «ходить на пляж и купаться в море» из-за «военной базы» и военных патрулей, которые «воспринимают отдыхающих как диверсантов». Со слов туристов, «им запретили купаться в море и пригрозили застрелить, если кто-то приблизится к пляжу».

Читайте РБК в Telegram.

В Британии подростков заподозрили в сотрудничестве с преступными группами в интересах России и Ирана

В США уволили федерального прокурора по делам Эпштейна и Дидди

Тревога на Аляске из-за приближения цунами после сильного землетрясения. Видео

WSJ узнала о действиях капитана разбившегося в Индии Dreamliner, напугавших второго пилота

Около 50 человек погибли при пожаре в новом ТЦ в Ираке

В Воронеже задержали россиянина, передававшего сведения о ПВО украинской разведке

В Британии родились восемь детей с ДНК трех человек

Трамп договорился об изменении рецептуры Coca-Cola для рынка США

Шрёдер намерен дать показания по «Северному потоку — 2»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Малышев
АТОР Шарм-эль-Шейх туристы миротворцы
Материалы по теме
В Румынии медведица растерзала туриста после селфи с детенышами
Общество
Два британских туриста погибли в бассейне отеля в Португалии
Общество
В Париже горожане и туристы впервые с 1923 года купаются в Сене. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 90,56 (-0,59) Инвестиции, 16 июл, 20:34 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 77,96 (0) Инвестиции, 16 июл, 20:34
Минобороны сообщило об ударах по фабрикам дронов и комплексам ПВО Украины Политика, 14:09
Эксперты отметили ценовой парадокс стрит-ретейла в Москве Недвижимость, 14:09
Дума одобрила штрафы за поиск экстремизма в интернете Политика, 14:08
Свириденко предложила кандидатов в новый кабмин Украины Политика, 14:04
Госдума приняла поправку о штрафе за поиск экстремистских материалов Политика, 14:04
Аэропорт Калуги закрыли для полетов Политика, 14:03
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за превышение средней скорости Авто, 14:01
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
АТОР опровергла запрет россиянам купаться в Египте под угрозой расстрела Общество, 13:59
В Союзе кинематографистов назвали дату смерти режиссера Юрия Кары Общество, 13:49
Bloomberg: три российских банка обсудили обращение к ЦБ за помощью Финансы, 13:45
«Завтра была война», «Гамлет. XXI век» и другие работы Юрия Кары. Видео Общество, 13:40
В Союзе кинематографистов назвали дату и место похорон Юрия Кары Общество, 13:40
Жителей новых регионов России не будут лишать гражданства за преступления Политика, 13:37