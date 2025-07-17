АТОР опровергла запрет россиянам купаться в Египте под угрозой расстрела
Описание ситуации с заселением российских туристов в гостиницу в Египте с видом на военную базу, где их принимают за «диверсантов», не соответствует действительности, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Речь идет о пятизвездочном отеле Stella Di Mare Beach Hotel & Spa на египетском курорте Шарм-эш-Шейх. Рядом с ним «действительно располагается стратегический объект», однако это не «египетская военная база», а база миротворцев — представителей Многонациональных сил и наблюдателей (MFO), рассказали в АТОР.
Миротворческий контингент следит в том месте за выполнением мирного договора между Египтом и Израилем с 1973 года. Согласно сервису Google Maps, расстояние от его лагеря до отеля составляет около 1 км.
В АТОР не подтвердили и информацию о действующем запрете отдыхающим купаться в море под «угрозой расстрела».
«В этом отеле никогда не было никаких ограничений на купание и уж тем более «предупредительных стрельб»: рядом стоит база миротворцев ООН, которая никак не может заниматься каким-то «поиском диверсантов и стрельбой», — пояснил вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.
Ранее телеграм-канал SHOT написал про опасения отдыхающих в Шарм-эш-Шейхе «ходить на пляж и купаться в море» из-за «военной базы» и военных патрулей, которые «воспринимают отдыхающих как диверсантов». Со слов туристов, «им запретили купаться в море и пригрозили застрелить, если кто-то приблизится к пляжу».
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