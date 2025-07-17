В доме литераторов в Москве началось прощание с режиссером Александром Миттой

В Москве началось прощание с режиссером Александром Миттой

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Центральном доме литераторов в Москве началось прощание с народным артистом России, режиссером Александром Миттой, умершим в понедельник, 14 июля, в возрасте 92 лет, передает корреспондент РБК. Проводить Митту в последний путь пришли его друзья, коллеги, ученики и поклонники. У многих в руках цветы.

В холле дома литераторов установлен портрет Митты. Там же размещен некролог с описанием творческой биографии умершего.

О смерти отца в понедельник сообщил в соцсетях сын Митты Евгений.

«Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим», — написал он. Позднее он сообщил, что режиссера кремируют после церемонии прощания.

Церемония прощания с народным артистом пройдет в московском доме литераторов до 14:00.

Александр Митта стал широко известен благодаря фильмам «Друг мой Колька», «Звонят, откройте дверь», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Точка, точка, запятая», «Сказка странствий», «Экипаж», «Гори, гори, моя звезда» и другим.

Он был лауреатом премии «Ника», награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.

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