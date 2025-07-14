ФСБ отчиталась об уничтожении готовившего теракт агента Украины

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В Тюмени уничтожен агент Украины, готовивший теракт против военнослужащего Минобороны России, при попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление, сообщили РБК в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По информации спецслужбы, завербованный — россиянин 1987 года рождения. Для подготовки теракта он извлек взрывное устройство из подготовленного заранее схрона.

При ликвидации преступника никто из силовиков и местных жителей не пострадал.

Ранее в Крыму задержали девушку 2000 года рождения, планировавшую подрыв машины старшего офицера Минобороны. Гражданка России и Украины была завербована СБУ и накануне Дня Победы она должна была взорвать автомобиль старшего офицера Минобороны с помощью переданного ей взрывного устройства. Против нее возбудили уголовные дела по ст. 205 УК (теракт) и ст. 275 УК (государственная измена). Максимальное наказание по этим статьям — до 20 лет заключения или пожизненное лишение свободы, соответственно.

Сотрудники СБУ, осуществившие вербовку и подготовку к нападению, установлены, уточнили в ФСБ.