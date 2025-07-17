В Великобритании родились восемь детей с ДНК трех человек

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В Великобритании восемь детей — четыре девочки и четыре мальчика, включая одну пару однояйцевых близнецов — родились с ДНК трех человек в рамках митохондриальной донорской терапии. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в New England Journal of Medicine. На его результаты обратило внимание Sky News.

Процедура была направлена на предотвращение тяжелых наследственных заболеваний, вызванных мутациями в митохондриях — структурах клеток, отвечающих за выработку энергии. Метод позволяет женщинам с высоким риском передачи таких болезней зачать ребенка с использованием митохондрий здоровой женщины-донора. При этом 99,98% ДНК ребенка остается от родителей, а оставшиеся 0,02% — от донора.

Из 22 женщин, прошедших процедуру, забеременели семь. Они родили восемь детей. Пятеро из них не имеют признаков заболевания, у троих обнаружен небольшой процент мутировавших митохондрий. Все дети находятся под медицинским наблюдением.

Как работает метод Из оплодотворенной яйцеклетки матери, у которой есть риск передачи мутации, удаляется весь ее ядерный генетический материал. Материал матери пересаживается в донорскую яйцеклетку с уже удаленным ядром, но с оставшимися здоровыми митохондриями. Полученный эмбрион содержит ядерную ДНК биологических родителей и небольшое количество митохондриальной ДНК донора (примерно 0,02% от общего объема ДНК). Это позволяет снизить риск развития митохондриальных заболеваний у ребенка, но не влияет на его наследуемые внешние черты и характер.

По словам специалистов, такие случаи — прорыв в предотвращении заболеваний, передающихся по материнской линии. Митохондриальные заболевания поражают примерно одного из 5000 детей, рожденных в Великобритании.

Несмотря на это, методика остается предметом этических дискуссий, поскольку затрагивает изменения в генетической линии, которые могут передаваться следующим поколениям. Поскольку митохондрии содержат свой собственный генетический код, девочки, рожденные с помощью этой процедуры — несущие митохондрии здорового донора — передадут его своим будущим детям, отмечает телеканал.

Это не первый случай, когда благодаря подобной процедуре на свет появились дети с ДНК трех человек. В мае 2023 года The Guardian уже сообщил о детях, родившихся с помощью цитоплазматической замены. В Управлении оплодотворения и эмбриологии (HFEA) Великобритании изданию сообщили, что в стране родились несколько детей, их точное число в ведомстве тогда не назвали из соображений конфиденциальности, но отметили, что по состоянию на конец апреля того года их было «меньше пяти». В 2018 году в стране одобрили два подобных эксперимента.