Ученые сообщили о выключении генов для выведения мышат от ДНК двух самцов

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Главное достижение китайских ученых, которые смогли вырастить взрослых мышей, используя ДНК двух родителей самцов, в том, что они смогли определить, какие гены нужно отключить для этого. Об этом РБК рассказали опрошенные генетики.

Группа китайских ученых впервые смогла вырастить взрослых мышей, используя ДНК двух самцов, сообщил научный журнал Cell Stem Cell. Исследователи не только создали здоровых и жизнеспособных животных, но и применили этот метод для изучения импринтированных генов — особых генов, активность которых зависит от родителя, от которого они были унаследованы.

По мнению руководителя лаборатории эпигенетики Института общей генетики, профессора и доктора биологических наук Сергея Киселева, главное достижение заключается в том, что китайским ученым удалось определить, какие импринтированные гены необходимо отключить в мужском геноме для нормального развития эмбриона.

«Предыдущая работа этой группы, как они получали из двух яйцеклеток тоже живую утку, она была опубликована в 2018 году. Они пытались сделать то же самое, аналогично провести это со сперматозоидами, и у них не получалось тогда, в той статье никаких живых потомков не было. И вот на протяжении шести лет эти люди работали над проектом, который мог бы показаться совершенно бессмысленным и как бы деньгозатратным, поскольку не было результата. И вот спустя шесть лет они все-таки показали, что надо удалить, дезактивировать 20 импринтированных генов в мужском геноме, и тогда это приводит к рождению нормального, так сказать, потомства, которое абсолютно нормально себя чувствует и выживает», — рассказал он. Это открытие проливает свет на различия между мужским и женским геномами и может иметь значение для лечения заболеваний, вызванных нарушениями этих генов. Однако ученый уверен, что технологии пока применимы только для мышей.

Для достижения этого результата был важен прогресс в генетическом редактировании, рассказал РБК врач клинической лабораторной диагностики, руководитель лабораторий «Медси» Александр Карасев. Из 1081 эмбриона только 12% дожили до рождения, что подчеркивает необходимость дальнейших исследований. «Это стало возможным, во-первых, от понимания участия включения и выключения определенных генов и, во-вторых, при повышении точности генетического редактирования», — рассказал ученый. По его словам, такие технологии могут быть полезны для сохранения исчезающих видов животных.

Профессор зоотехники, акушерства, гинекологии и репродуктивной биологии университета штата Мичиган Кит Лэтэм, не участвовавший в исследовании, также высоко оценил работу китайских ученых. Он отметил, что этот эксперимент представляет собой важный шаг вперед в изучении биологии импринтинга.