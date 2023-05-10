В Великобритании родился первый ребенок с ДНК трех человек

В Великобритании родились первые дети с ДНК трех человек

При ЭКО использовался основной генетический материал (99,8%) отца и матери и митохондрии от женщины-донора. Процедуру разработали для предотвращения генетических заболеваний у эмбрионов из группы риска

Фото: Sandy Huffaker / Getty Images

Первый ребенок с ДНК трех человек, двух родителей и донора, родился в Великобритании, пишет The Guardian.

Это стало возможно благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), в которой применялся метод цитоплазматической замены (mitochondrial donation treatment): со сперматозоидами и яйцеклеткой отца и матери были использованы митохондрии из яйцеклеток женщины-донора. В результате ребенок получил около 99,8% ДНК своих родителей, но незначительная часть генетического материала, 37 генов, принадлежат донору.

Процедура помогает предотвратить неизлечимые наследственные заболевания у ребенка, если у его матери есть митохондриальные дефекты. В Великобритании первыми начали проводить подобные исследования. В 2015 году врачам Ньюкаслской клиники разрешили осуществлять цитоплазматическую замену.

В Управлении оплодотворения и эмбриологии (HFEA) королевства изданию сообщили, что в стране родилось уже несколько детей с использованием такой технологии. Их точное число в ведомстве не назвали из соображений конфиденциальности, но сказали, что по состоянию на конец апреля их было «меньше пяти». В 2018 году в стране одобрили два подобных эксперимента.

Прежде дети с генетическим материалом от трех человек рождались в Греции, Мексике и на Украине.