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WSJ узнал о действиях капитана Dreamliner, напугавших второго пилота

WSJ: Капитан мог отключить топливо перед крушением Boeing 787 в Индии
Фото: Ritesh Shukla / Getty Images
Фото: Ritesh Shukla / Getty Images

Расследование катастрофы самолета Air India, произошедшей 12 июня, выявило новые детали о действиях капитана потерпевшего крушение Boeing, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, которые знакомые с оценкой американскими властями хода расследования.

Согласно информации, полученной из записи «черного ящика» и переданной источниками, командир воздушного судна Сумит Сабхарвал — отключил переключатели подачи топлива в оба двигателя вскоре после взлета.

Второй пилот Клайв Кундер, управлявший самолетом Boeing 787 Dreamliner, удивился действиям капитана и выразил обеспокоенность, а затем запаниковал, отмечает газета. При этом Сабхарвал, по словам источников, сохранял спокойствие. Спустя примерно 10 секунд переключатели вернули в исходное положение. Однако самолет вскоре разбился неподалеку от аэропорта Ахмедабада. Погибли 241 человек, выжил один.

WSJ узнал о действиях капитана Dreamliner, напугавших второго пилота
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Предварительный отчет Индийского бюро по расследованию авиационных происшествий не указывает, было ли отключение систем случайным или преднамеренным. В отчете также говорится, что один пилот спросил другого, почему он перевел переключатели, на что второй стал отрицал, что сделал это. Также в документе нет выводов о причинах катастрофы, но не исключаются технические неисправности или проблемы с обслуживанием.

По словам американских экспертов, как сообщает издание, анализ данных усилил мнение, что инцидент может быть предметом уголовного расследования, как если бы он произошел на территории США.

По словам американских пилотов, ознакомившихся с отчетом индийских властей, Кундер, как пилот, активно управлявший самолетом, на том этапе полета, вероятно, был полностью занят управлением судном. У Сабхарвала же были «свободные руки».

Генеральный директор Air India Кэмпбелл Уилсон призвал сотрудников компании воздерживаться от преждевременных выводов и отметил, что расследование «далеко не закончено». В авиакомпании заявили, что продолжают сотрудничать со следствием. Представители Министерства гражданской авиации Индии отказались комментировать информацию, назвав ее «односторонней».

У разбившегося в Индии Boeing нашли странность в переключении двигателя
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Фото:Ritesh Shukla / Getty Images

Незадолго до публикации WSJ издание Channel News Asia сообщило, что предварительный отчет о крушении самолета Boeing показал, что через три секунды после взлета переключатели топливного отсека двигателя самолета отключились и двигатель остался без топлива.

Boeing 787-8 Dreamliner, выполнял рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон, когда потерпел крушение вскоре после взлета. На борту находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Самолет рухнул на жилой квартал, обломки задели здание общежития медицинского колледжа, что привело к жертвам не только среди находившихся в самолете, но и среди жителей города. Россиян среди пассажиров не было. Учитывая погибших на земле, жертвами катастрофы стали свыше 270 человек.

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Полина Дуганова
Boeing Индия авиакатастрофа самолет черный ящик погибшие
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