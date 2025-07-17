Трамп объявил об изменении рецептуры Coca-Cola для американского рынка
Компания Coca-Cola согласилась использовать натуральный тростниковый сахар в напитках, производимых для американского рынка, заявил президент США Дональд Трамп.
«Я вел переговоры с Coca-Cola о том, чтобы они начали использовать настоящий тростниковый сахар в Coca-Cola в США, и они согласились. Хочу поблагодарить всех, кто принимал решение в Coca-Cola», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Как пишет Reuters, инициатива администрации Трампа «Сделаем Америку снова здоровой» (Make America Healthy Again) связана с движением в поддержку здорового образа жизни, которое поддерживает министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший и добивается изменений в составах продуктов питания и исключения таких ингредиентов, как искусственные красители.
При изготовлении Coca-Cola для американского рынка, как передает агентство, используют кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, тогда как в некоторых других странах компания использует тростниковый сахар.
Кеннеди ранее критиковал высокое потребление сахара в рационе американцев и отмечал, что обновленные диетические рекомендации, которые планируется опубликовать летом, будут призывать к употреблению «цельных продуктов».
Белый дом и представители компании Coca-Cola пока не дали официальных комментариев по поводу заявления Трампа.
Президент США является любителем диетической колы. В марте он рассказал журналистам, что на его столе в Овальном кабинете Белого дома есть кнопка для заказа напитка. По словам Трампа, многие посетители Белого дома думают, что кнопка активирует пуск ядерного оружия.
В 2021 году преемник, а ныне — предшественник Трампа Джо Байден убрал из Овального кабинета кнопку для заказа колы, установленную республиканцем во время своего первого президентского срока. После своего возвращения в Белый дом Трамп вернул кнопку обратно.
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