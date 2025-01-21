Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для вызова диетической Coca-Cola

Рабочий стол президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома оснастили специальной кнопкой, после нажатия которой в комнату вносят стакан Coca-Cola, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«На рабочем столе был готов поднос с ручками для подписания Трампом указов. Кнопка камердинера, которую Трамп, как известно, использовал для заказа диетической колы, была установлена и готова к использованию», — говорится в материале.

Кроме того, на столе возле камина теперь стоит бюст Уинстона Черчилля, который был на этом месте во время первого президентского срока Трампа, а затем его вынесли, когда к власти пришел 46-й президент Соединенных Штатов Джо Байден. Также в Овальный кабинет вернулись военные флаги для каждого рода войск — они были убраны во время срока Байдена.

WSJ отмечает, что Овальный кабинет является самым знаковым местом в Белом доме, поскольку используется для встреч с главами иностранных государств, важных переговоров с лидерами Конгресса. В этом кабинете президенты обращаются к нации в исторические моменты.

Однако ремонт Овального кабинета во время передачи президентской власти происходит всего за несколько часов, добавляют авторы. «Сотрудники вносили изменения, когда Байден еще находился в здании», — говорится в материале.

В 2021 году Байден убрал из Овального кабинета кнопку, установленную его предшественником, писал в соцсети Х журналист Том Ньютон Данн, побывавший на экскурсии в Белом доме.