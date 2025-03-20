Трамп нажал на «красную кнопку» в Овальном кабинете и объяснил, зачем
Красная кнопка на столе американского президента в Овальном кабинете Белого дома нужна для вызова диетической колы. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп журналистке Fox Лоре Ингрем.
Трамп, беседуя с журналисткой, подошел к своему столу, и нажал на красную кнопку.
«Они говорят, если я нажму на нее, то наступит конец света», — сказал Трамп в ответ на просьбу журналистки показать ему «кнопку колы».
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