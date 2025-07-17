Президент Колумбии заявил о необходимости прекратить отношения с НАТО

Президент Колумбии Густаво Петро выступил с критикой политики НАТО и призвал прекратить сотрудничество с альянсом. Об этом он заявил в ходе выступления на чрезвычайной конференции стран Гаагской группы по Газе в Боготе. Трансляцию вел телеканал TeleSUR.

«Мы должны выйти из НАТО. Другого пути нет» — сказал Петро, предложив создать альтернативный международный союз, который он назвал «армией света».

По словам президента, Колумбия не должна быть причастна к поставкам ресурсов, которые используются в военных целях. Он напомнил, что страна входит в пятерку крупнейших экспортеров угля в мире и часть поставок идет в Израиль. «Колумбийский уголь не должен превращаться в бомбы, которыми убивают детей», — отметил он.

В завершение своей речи Петро призвал к международной солидарности и осуждению нацизма: «Мы должны сказать Европе, что если она хочет быть с Латинской Америкой или с Африкой, она должна прекратить помогать нацистам».

Согласно информации, размещенной на сайте НАТО, в 2017 году Колумбия стала одним из глобальных партнеров альянса и первым латиноамериканским партнером Североатлантического союза.

Договор о глобальном партнерстве НАТО с Колумбией был подписан в Брюсселе в мае 2018 года.

В мае 2022 года экс-президент США Джо Байден подписал постановление о предоставлении Колумбии статуса основного союзника государства за пределами НАТО. Этот статус дает получателю возможность приобретать различные виды вооружения и участвовать в совместных оборонных мероприятиях. При этом данный статус не обязывает Соединенные Штаты предоставлять союзнику гарантии безопасности