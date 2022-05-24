Байден сделал Колумбию одним из основных союзников США вне НАТО

Статус дает получателю возможность приобретать различные виды вооружения и участвовать в совместных оборонных мероприятиях и наделяет другими привилегиями. При этом он не обязывает США предоставлять союзнику гарантии безопасности.

Джо Байден (Фото: SIPA / AP)

Президент США Джо Байден подписал постановление о предоставлении Колумбии статуса основного союзника государства за пределами НАТО, сообщает пресс-служба Белого дома.

«В рамках своих полномочий как президента <...> я включаю Колумбию в число основных союзников США вне НАТО», — сказано в постановлении.

О планах сделать Колумбию одним из основных союзников США за пределами НАТО Байден объявил в середине марта. Тогда он заявил, что шаг позволит укрепить «уникальные и тесные отношения», сложившиеся между странами.

Статус основного союзника вне альянса «дает иностранным партнерам [Соединенных Штатов] определенные преимущества в области оборонной торговли и сотрудничества в сфере безопасности», но не обязывает Вашингтон предоставлять им гарантии безопасности, как это происходит в случае с государствами — членами НАТО, говорится на сайте Госдепартамента. В частности, они получают возможность приобретать различные виды вооружения и участвовать в совместных оборонных мероприятиях.

Статус основного союзника США вне НАТО Вашингтон учредил в 1989 году. Сейчас он статус присвоен 17 странам, в том числе Афганистану, Аргентине, Австралии, Бахрейну, Бразилии, Египту, Израилю, Японии, Новой Зеландии, Пакистану, Филиппинам, Таиланду и другим. Также основным союзникам США вне НАТО считается Тайвань, хотя официально статус стране не присваивали.