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Трамп перестал считать НАТО устаревшей организацией

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп перестал считать НАТО устаревшей организацией. Об этом он заявил в интервью BBC News.

Во время разговора беседа зашла об альянсе, который Трамп ранее называл «устаревшим».

«Нет. Сейчас НАТО становится противоположностью этому <...>, [поскольку альянс] платит по своим счетам», — ответил президент на вопрос, сохраняет ли он свою точку зрения.

Трамп также отметил, что лидеры Германии, Франции и Испании стали уважать его подход к принятию решений, потому что ценят его «талант», необходимый для двукратного переизбрания на пост президента США.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

О том, что НАТО является «устаревшей» организацией, Трамп заявил перед своим первым президентским сроком в январе 2017 года. Тогда он связывал это с тем, что альянс в должной мере «не занимался борьбой с терроризмом», а многие страны — члены НАТО «не платят» то, что они «должны платить».

Но в апреле того же года он поменял свое мнение. Американский президент отметил, что альянс смог лучше адаптироваться в вопросе борьбы с исламскими боевиками. Вместе с тем он отметил, что все члены НАТО по-прежнему должны вносить свой надлежащий финансовый вклад в деятельность организации.

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Полина Харчевникова
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