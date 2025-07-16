Во втором российском городе запретили прокат электросамокатов

В городе Елабуге в Татарстане запретили прокат электросамокатов, сообщает «Татарстан 24».

Решение, принятое на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, обосновали тем, что инфраструктура города не готова к этому виду транспорта.

По словам главы исполкома Елабужского района Эльмиры Ахмадеевой, самокаты, на которых граждане катаются по тротуарам, мешают движению пешеходов. Для средств индивидуальной мобильности (СИМ) необходимы отдельные полосы, выделенные разметкой и знаками, отметила она.

При выявлении несанкционированных пунктов проката самокаты будут вывозить на штрафную стоянку. Так, один из бизнесменов нарушил введенный запрет. Его самокаты, обнаруженные вне прокатного пункта, отправили на штрафстоянку. Позже ситуацию урегулировали.

Накануне власти Благовещенска в Амурской области запретили электросамокаты. На территории города в полном объеме начал действовать запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности.

Теперь за любое передвижение или размещение транспорта на территории Благовещенска будет налагаться штраф до 100 тыс. руб. по каждому факту нарушения.

В некоторых городах России ввели ограничения в отношении СИМ на фоне большого количества ДТП. В ряде зон в Москве действует запрет на использование электросамокатов с 12:00 до 23:59.

В Санкт-Петербурге в 2025 году движение на арендованных электросамокатах полностью запретили в 36 зонах, которые отмечены на картах в мобильных приложениях сервисов кикшернига. В Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах Петербурга не допускается парковка арендных электросамокатов.