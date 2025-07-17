Власти США отменили предупреждение о цунами на Аляске спустя два часа

Угрозу цунами, объявленную после землетрясения у побережья Аляски, отменили спустя около двух часов, сообщает The New York Times со ссылкой на Национальный центр предупреждения о цунами (NTWC), входящий в состав Национальной метеослужбы США.

Толчки магнитудой 7,3 произошли в среду вечером, 16 июля, у берегов Аляски. Сначала был выпущен сигнал тревоги о цунами, позднее его уровень понизили, а затем отменили. NTWC ранее подтверждал факт образования цунами и предупреждал о возможных последствиях.

Под угрозой находились прибрежные районы, включая населенные пункты на острове Кадьяк. Там была проведена частичная эвакуация. Жители покидали дома и перемещались на возвышенности.

«Я не почувствовала толчков, но предупреждение пришло на телефон. Я сразу уехала из центра города в безопасную зону», — рассказала NYT местная жительница Лорен Коджей.

По данным Геологической службы США, после основного землетрясения в регионе было зафиксировано несколько подземных толчков. Специалисты предупредили, что подобные подземные толчки могут продолжаться в течение недель и сохранять потенциальную опасность.

В апреле сейсмологи из США предупреждали об угрозе цунами на фоне землетрясения у берегов Папуа-Новой Гвинеи.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло вечером 4 апреля у побережья региона Новая Британия в Папуа-Новой Гвинее. Эпицентр находилсяна глубине 49 км (30,45 миль).