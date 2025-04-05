У берегов Папуа — Новой Гвинеи объявили угрозу цунами из-за землетрясения
Американские сейсмологи предупредили об угрозе цунами в связи с землетрясением у берегов Папуа-Новой Гвинеи, следует из данных на сайте Национального центра предупреждения о цунами.
Вечером 4 апреля у побережья региона Новая Британия в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщило Reuters со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Там уточнили, что эпицентр был на глубине 49 км (30,45 миль). Информации о возможных разрушениях или жертвах пока нет.
Землетрясение в этом регионе произошло и в апреле прошлого года. Тогда магнитуда составила 6,5, угрозу цунами не объявляли.
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