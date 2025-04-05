Американские сейсмологи предупредили об угрозе цунами в связи с землетрясением у берегов Папуа-Новой Гвинеи, следует из данных на сайте Национального центра предупреждения о цунами.

Вечером 4 апреля у побережья региона Новая Британия в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщило Reuters со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Там уточнили, что эпицентр был на глубине 49 км (30,45 миль). Информации о возможных разрушениях или жертвах пока нет.

Землетрясение в этом регионе произошло и в апреле прошлого года. Тогда магнитуда составила 6,5, угрозу цунами не объявляли.