Два британских туриста погибли в бассейне отеля в Португалии

Албуфейра (Фото: Jacek Sopotnicki / imageBROKER.com / Global Look Press)

Тела двух туристов из Великобритании нашли в бассейне отеля в португальском городе Албуфейра, сообщает Daily Mail.

По данным издания, тела двух мужчин 27 и 29 лет обнаружили в бассейне около 4:30 (6:30 мск) 15 июля, прибывшие спасатели не смогли их реанимировать. Месяцем ранее, как передает Daily Mail, на курорте также погибли двое британцев.

По предварительной версии местной полиции, туристы находились в состоянии алкогольного опьянения и не умели плавать.

Как сообщает портал Portugal resident, мужчины были найдены в бассейне апарт-отеля Duas Palmeiras.

Накануне, 15 июля, на пляже в пригороде Лиссабона утонул португальский футболист Жорже Сарайва. 17-летнего спортсмена унесло волной в океан на пляже в Каркавелуше.

Футболист находился на пляже с тремя друзьями, которых также унесло в океан. Спасателям удалось вытащить трех футболистов, но тело Сарайвы нашли позже.

Сарайва являлся игроком любительского футбольного клуба «Деспертар» из Казал-ди-Камбры (округ Лиссабон).