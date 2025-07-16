Два британских туриста погибли в бассейне отеля в Португалии
Тела двух туристов из Великобритании нашли в бассейне отеля в португальском городе Албуфейра, сообщает Daily Mail.
По данным издания, тела двух мужчин 27 и 29 лет обнаружили в бассейне около 4:30 (6:30 мск) 15 июля, прибывшие спасатели не смогли их реанимировать. Месяцем ранее, как передает Daily Mail, на курорте также погибли двое британцев.
По предварительной версии местной полиции, туристы находились в состоянии алкогольного опьянения и не умели плавать.
Как сообщает портал Portugal resident, мужчины были найдены в бассейне апарт-отеля Duas Palmeiras.
Накануне, 15 июля, на пляже в пригороде Лиссабона утонул португальский футболист Жорже Сарайва. 17-летнего спортсмена унесло волной в океан на пляже в Каркавелуше.
Футболист находился на пляже с тремя друзьями, которых также унесло в океан. Спасателям удалось вытащить трех футболистов, но тело Сарайвы нашли позже.
Сарайва являлся игроком любительского футбольного клуба «Деспертар» из Казал-ди-Камбры (округ Лиссабон).
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