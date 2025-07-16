 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Балтика 1 1,6 x 4,4 2 5,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Крылья Советов 1 2,35 x 3,55 2 3,05 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив Сочи 1 1,7 x 4,05 2 4,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Динамо Махачкала 1 1,5 x 4,4 2 7,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Краснодар 1 6,2 x 4,3 2 1,55 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Ростов 1 1,32 x 5,8 2 9,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Ахмат Рубин 1 2,25 x 3,5 2 3,15 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург ЦСКА 1 5,2 x 4,25 2 1,6 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,92 x 50 2 1,92 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,4 x 17 2 1,65 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,42 x 20,5 2 3,05 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 23 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

В Португалии 17-летний футболист утонул в океане

Жорже Сарайва был на пляже в Каркавелуше с тремя друзьями и их унесло волной в океан. Спасатели вытащили трех пострадавших, но помочь юному спортсмену не смогли
Хорхе Сарайва
Хорхе Сарайва (Фото: ФК «Деспертар»)

Португальский футболист Жорже Сарайва погиб в возрасте 17 лет, после того как его унесло волной в океан. Об этом сообщила газета Record.

Инцидент произошел 15 июля на пляже в Каркавелуше (пригород Лиссабона). Сарайва был на пляже с тремя друзьями, которых также унесло в океан. Спасатели вытащили трех пострадавших, но тело юного футболиста было обнаружено позднее.

Сарайва выступал за любительский клуб «Деспертар» из Казал-ди-Камбры (округ Лиссабон).

«Футбольный клуб «Деспертар» хотел бы выразить наши глубочайшие соболезнования семье нашего футболиста Жорже Сарайвы, особенно Сандре и Пауло, сын которых трагически покинул нас. Мы выражаем самую искреннюю дань уважения Жорже, который в только что завершившемся сезоне с гордостью защищал цвета нашего клуба», — говорится в заявлении клуба в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Патриарх Кирилл оценил законопроект о женах участников военной операции

В Магаданской области два автомобильных моста смыло паводками. Видео

Защита писателя Бориса Акунина обжаловала заочный приговор

Глава СПЧ выступили против поправок к закону о рубках на Байкале

Как выглядит район, где нашли обломки разбившегося вертолёта Ми-8. Видео

Рютте предупредил Индию, Китай и Бразилию об ударе из-за вторичных санкций США

Трамп сообщил, что ракеты для Patriot уже отправлены на Украину

Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета

Трамп рассказал о позиции Мелании по российско-украинскому конфликту

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Португалия
Материалы по теме
Трамп допустил переименование «соккера» в «футбол»
Спорт
Футболист сборной России заразился той же инфекцией, что и Мбаппе
Спорт
Самые громкие трансферы российского футбола в межсезонье
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 91,15 (-0,62) Инвестиции, 15 июл, 19:47 Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 77,96 (-0,41) Инвестиции, 15 июл, 19:47
Находившийся на Украине подросток воссоединился с родителями в России Политика, 16:52
Совфед одобрил повышение пособий по беременности для студенток Общество, 16:45
Зеленский назвал цель просьб к Трампу о наступательном оружии для Украины Политика, 16:41
Сербский глава российских судей продлил контракт с РФС Спорт, 16:40
На шефреда The Insider завели дело за участие в нежелательной организации Политика, 16:40
Росприроднадзор сообщил о загрязнении Волги нефтепродуктами Общество, 16:34
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Зачем рынку ГЧП национальный стандарт Отрасли, 16:29
Акции Renault рухнули на 18% на смене гендиректора и ухудшении прогнозов Инвестиции, 16:29
Израиль нанес удар по зданию Минобороны Сирии. Видео Политика, 16:26
Володин призвал главу Минстроя Файзуллина бросить курить Политика, 16:22
В Португалии 17-летний футболист утонул в океане Спорт, 16:15
Ученые нашли влияние алкоголя на развитие древних политических систем Вино, 16:08
Голикова не поддержала предложение о зарплате за рождение ребенка Общество, 16:05