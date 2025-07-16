В Португалии 17-летний футболист утонул в океане

Жорже Сарайва был на пляже в Каркавелуше с тремя друзьями и их унесло волной в океан. Спасатели вытащили трех пострадавших, но помочь юному спортсмену не смогли

Хорхе Сарайва (Фото: ФК «Деспертар»)

Португальский футболист Жорже Сарайва погиб в возрасте 17 лет, после того как его унесло волной в океан. Об этом сообщила газета Record.

Инцидент произошел 15 июля на пляже в Каркавелуше (пригород Лиссабона). Сарайва был на пляже с тремя друзьями, которых также унесло в океан. Спасатели вытащили трех пострадавших, но тело юного футболиста было обнаружено позднее.

Сарайва выступал за любительский клуб «Деспертар» из Казал-ди-Камбры (округ Лиссабон).

«Футбольный клуб «Деспертар» хотел бы выразить наши глубочайшие соболезнования семье нашего футболиста Жорже Сарайвы, особенно Сандре и Пауло, сын которых трагически покинул нас. Мы выражаем самую искреннюю дань уважения Жорже, который в только что завершившемся сезоне с гордостью защищал цвета нашего клуба», — говорится в заявлении клуба в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).