В Португалии 17-летний футболист утонул в океане
Португальский футболист Жорже Сарайва погиб в возрасте 17 лет, после того как его унесло волной в океан. Об этом сообщила газета Record.
Инцидент произошел 15 июля на пляже в Каркавелуше (пригород Лиссабона). Сарайва был на пляже с тремя друзьями, которых также унесло в океан. Спасатели вытащили трех пострадавших, но тело юного футболиста было обнаружено позднее.
Сарайва выступал за любительский клуб «Деспертар» из Казал-ди-Камбры (округ Лиссабон).
«Футбольный клуб «Деспертар» хотел бы выразить наши глубочайшие соболезнования семье нашего футболиста Жорже Сарайвы, особенно Сандре и Пауло, сын которых трагически покинул нас. Мы выражаем самую искреннюю дань уважения Жорже, который в только что завершившемся сезоне с гордостью защищал цвета нашего клуба», — говорится в заявлении клуба в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
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