Российский десантник рассказал, как заманил отряд ВСУ на минное поле

Константин Морозов (Фото: Минобороны России)

Российский боец ВДВ Константин Морозов заманил отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) на минное поле. Об этом он рассказал «Красной звезде».

Как поделился Морозов, на тот момент ему было 19 лет. Его наградили медалью «За отвагу».

Боец вместе со своими товарищами вызвались на помощь российским военным. Они находились на одном из холмов в зоне боевых действий, отряд противника — на соседнем холме. Рядом с бойцами ВСУ располагалось минное поле, вспоминает боец.

Чтобы не попасть под огонь и незаметно подобраться к позициям, десантники решили идти по своим минным полям. «Инженерные заграждения находились близко к противнику, а значит, не в зоне поражения артиллерии», — сказал Морозов.

Когда подкрепление вступило в бой, украинцы растерялись и побежали на это поле, говорится в публикации.

В январе в соцсетях появилось видео с камеры украинского военного, сделанное в селе Трудовое в ДНР. На кадрах ефрейтор из Якутии Андрей Григорьев одержал победу в ножевом бою над украинским военным, а также слышна просьба украинца, после которой ефрейтор встал и ушел.

После этого президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». А глава Якутии Айсен Николаев подарил военному нож.