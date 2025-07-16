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Конфликт Пашиняна и церкви ,  
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Пашинян объяснил свой богатый словарный запас тюремным прошлым

Сюжет
Конфликт Пашиняна и церкви
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: primeminister.am)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посоветовал не соревноваться с ним в оскорбительной лексике, потому что у него было тюремное прошлое. Об этом он заявил на пресс-конференции в Ереване.

«Пусть никто не соревнуется со мной в этой лексике. Я долгое время провел в пяти уголовно-исполнительных учреждениях и к тому же интересуюсь филологией и фольклором», — сказал премьер (цитата по «РИА Новости»).

В январе 2010 года суд приговорил Пашиняна к семи годам лишения свободы за организацию «группой лиц» массовых беспорядков в Ереване 1–2 марта 2008 года. Проведя год и 11 месяцев в тюрьме, в мае 2011 года Пашинян вышел на свободу по амнистии в честь 20-летия независимости Армении.

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Политика
Никол Пашинян

Конфликт между Пашиняном и Армянской апостольской церковью обострился в мае 2025 года после того, как премьер ужесточил свою риторику, сравнив церкви ААЦ с чуланами, в которых хранятся ненужные вещи. Чуть позже политик обвинил Гарегина II в том, что тот нарушил обет безбрачия и имеет ребенка, и пообещал это доказать.

18 июня арестовали бизнесмена Самвела Карапетяна, предъявив ему обвинения в публичном призыве к захвату власти. 26 июня в Армении также арестовали архиепископа Баграта — политического оппонента Пашиняна. Его и еще более десятка других священнослужителей тоже обвинили в попытке захвата власти.

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Персоны
Полина Харчевникова
Никол Пашинян Армения тюрьма
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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