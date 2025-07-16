Путин запустил новый цех для импортозамещения в металлургии на ММК

Владимир Путин (слева) (Фото: Михаил Синицын / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин дал старт работе нового машиностроительного цеха на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК), сообщает «РИА Новости». Предприятие должно обеспечить импортозамещение оборудования для горно-металлургической отрасли.

В церемонии запуска приняли участие полномочный представитель президента на Урале Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), основанный в 1932 году в Магнитогорске Челябинской области, является одним из крупнейших металлургических предприятий России.

Путин ознакомился с ходом возведения мощностей ООО «Механоремонтный комплекс» (МРК). Цех, как отмечает агентство, позволит наладить выпуск подъемно-транспортного оборудования и нестандартных изделий тяжелого машиностроения и сократить дефицит необходимого инвентаря. Проектная мощность комплекса — свыше 10 тыс. т продукции в год.

Цех работает в кооперации с литейным производством и кузнечно-прессовым участком механического цеха МРК.

В ходе того же визита Путин ознакомился с работой новой коксовой батареи.

«Президент ознакомился с работой новой коксовой батареи, особенностью которой является безотходное производство», — говорится в сообщении Кремля.

Журналист Павел Зарубин сообщил, что главе государства продемонстрировали 32 т раскаленного кокса.

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