Путину в Магнитогорске показали 32 т раскаленного кокса. Видео
Президенту Владимиру Путину показали работу новой коксовой батареи на Магнитогорском металлургическом комбинате, сообщает Кремль.
«Президент ознакомился с работой новой коксовой батареи, особенностью которой является безотходное производство, а возникающее во время процесса сухого тушения кокса тепло используется для бестопливной выработки электроэнергии», — говорится в сообщении.
Журналист Павел Зарубин рассказал, что на комбинате Путину показали 32 т раскаленного кокса.
Комплекс новой коксовой батареи № 12 запустили в июле 2024 года. Объем производства новой батареи составляет 2,5 млн т сухого коксующегося угля в год. В том же году последовательно остановили четыре коксовые батареи — № 13, 14, 1 и 2. В настоящее время из работы выведены также коксовые батареи № 4 и № 8.
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) — один из крупнейших металлургических заводов России, основанный в 1932 году и расположенный в Магнитогорске (Челябинская область). Предприятие включает семь коксовых батарей.
По итогам 2024 года комбинат сократил выпуск стали на 13,8% относительно 2023 года, до 11,195 млн т.
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