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Лазареву заочно арестовали из-за неисполнения обязанностей иноагента

Татьяна Лазарева
Татьяна Лазарева (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Телеведущую Татьяну Лазареву (признана Минюстом иноагентом) заочно арестовали по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Информация об этом размещена в карточке дела Пресненского суда Москвы.

На Лазареву заведено дело по ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса (двукратное за год нарушение закона об иноагентах). Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.

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Общество
Татьяна Лазарева

В июле 2022 года Минюст признал телеведущую иноагентом, в феврале того же года она уехала в Испанию.

В октябре 2023 года Лазареву оштрафовали на 40 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях. Это был второй штраф, назначенный телеведущей по аналогичной статье. В июне того же года Пресненский суд также оштрафовал ее на 30 тыс. руб.

Кроме этого, в июле 2025 года ее заочно арестовали по делу об оправдании терроризма, ей грозит до семи лет лишения свободы (ч. 2 ст. 205.2 УК).

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Теги
Полина Харчевникова
Татьяна Лазарева заочный арест иноагент суд
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Телеведущую Татьяну Лазареву заочно арестовали
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