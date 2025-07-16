Лазареву заочно арестовали из-за неисполнения обязанностей иноагента
Телеведущую Татьяну Лазареву (признана Минюстом иноагентом) заочно арестовали по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Информация об этом размещена в карточке дела Пресненского суда Москвы.
На Лазареву заведено дело по ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса (двукратное за год нарушение закона об иноагентах). Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.
В июле 2022 года Минюст признал телеведущую иноагентом, в феврале того же года она уехала в Испанию.
В октябре 2023 года Лазареву оштрафовали на 40 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях. Это был второй штраф, назначенный телеведущей по аналогичной статье. В июне того же года Пресненский суд также оштрафовал ее на 30 тыс. руб.
Кроме этого, в июле 2025 года ее заочно арестовали по делу об оправдании терроризма, ей грозит до семи лет лишения свободы (ч. 2 ст. 205.2 УК).
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