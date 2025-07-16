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Политика ,  
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Ячейка украинских радикалов взяла ответственность за убийство офицера СБУ

К убийству в Киеве полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича причастно украинское крыло международной террористической организации «База», основанной в США, сообщает The Guardian. Публикация об этом появилась на ресурсах группировки.

Воронича застрелили утром 10 июля в Киеве. В заявлении «Базы» говорится, что это «только начало» и организация будет продолжать действия «пока не восторжествует справедливость». Также в посте утверждается, что члены группировки «горды своими соратниками».

Ячейка украинских радикалов взяла ответственность за убийство офицера СБУ
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Организацию «База», как сообщает The Guardian, основал американец и бывший подрядчик Пентагона, работавший со спецназом США, Ринальдо Наццаро. С марта 2024 года ресурс публикует в Telegram видео с поджогами объектов инфраструктуры в разных регионах Украины. В апреле «База» объявила о запуске «повстанческого движения» в Закарпатье.

Наццаро, проживающий в Санкт-Петербурге, отказался комментировать деятельность украинской ячейки «Базы», а также заявил, что не имеет отношения к российским спецслужбам.

По словам аналитика Института стратегического диалога (ISD) Стивена Рая, группа причастна как минимум к 10 актам поджогов на территории Украины и неоднократно угрожала убийствами. Он отметил, что хотя ответственность «Базы» за убийство Воронича не подтверждена, инцидент соответствует ранее заявленным угрозам.

СБУ сообщила о ликвидации возможных убийц полковника спецслужбы в Киеве
Политика
Фото:ssu.gov.ua

Воронича застрелили утром 10 июля в Голосеевском районе Киева. На камеры видеонаблюдения попал момент, как мужчина вышел из своего подъезда и направился на парковку. Вскоре ему навстречу вышел неизвестный в балаклаве, который несколько раз выстрелил в жертву.

О том, что погиб именно Воронич, первым сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук. По его данным, полковник занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра специальных операций СБУ.

По факту убийства на Украине возбудили уголовное дело. Досудебное расследование продолжается по ст. 348 Уголовного кодекса о посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов, силовых ведомств или военного,

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