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Технологии и медиа ,  
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Novabev Group сообщила о кибератаке на «Винлаб» с требованием выкупа

Фото: winelab.ru
Фото: winelab.ru

Компания Novabev Group сообщила о беспрецедентной кибератаке, в том числе на ресурсы своей розничной сети алкогольных магазинов «Винлаб», данные клиентов не пострадали. Пресс-релиз компании поступил в РБК.

«14 июля группа подверглась беспрецедентной кибератаке <...> была временно нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что отразилось на доступности некоторых сервисов и инструментов группы и сети «Винлаб», — говорится в сообщении.

По данным компании, хакеры вышли на связь и выдвинули требование о выплате денежного вознаграждения. Сотрудники Novabev Group принципиально отказались от выполнения этих требований.

IT-команда работает над решением ситуации, к расследованию подключили внешних экспертов, уточнила пресс-служба.

Novabev Group — лидер по производству крепкого алкоголя в России. Компания была основана в 1998 году. Компания поставляет свою продукцию более чем на 100 зарубежных рынков и входит в тройку крупнейших экспортеров российской водки.

Алкогольный ретейлер «Винлаб» (входит в Novabev Group) управляет сетью из 2 тыс. магазинов крепких и безалкогольных напитков, а также закусок и снеков в 11 регионах России.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее «Винлаб» сообщила, что временно ограничила покупки на своем сайте и в магазинах. Сеть объяснила, что проблемы связаны с техническими причинами. Алкоретейлер предупредил о приостановке продаж в понедельник, 14 июля, в 17:59.

Согласно сервису «Яндекс Карты», супермаркеты сети временно не работают не только в Москве и Московской области, но также в Петербурге и других городах.

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Теги
Полина Харчевникова, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
кибератака хакеры требования вознаграждение
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