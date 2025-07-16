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Сразу двух актрис из «Гарри Поттера» лишили водительских прав

Эмма Уотсон
Эмма Уотсон (Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images)

Актрису Эмма Уотсон, известную по роли Гермионы Грейнджер в серии фильмов «Гарри Поттер», лишили водительских прав на шесть месяцев, сообщает CNN.

В конце июля прошлого года Уотсон, управляя автомобилем Audi, ехала в Оксфорде со скоростью 61 км/ч в зоне с ограничением 48 км/ч. Актриса не присутствовала на слушании 10 июля. Суд назначил ей штраф в размере £1044 (примерно $1400) и внес три дополнительных штрафных балла в водительское удостоверение. С учетом ранее накопленных девяти баллов, это привело к автоматическому лишению прав на полгода.

Зои Уонамейкер
Зои Уонамейкер
(Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В тот же день суд рассмотрел аналогичное дело актрисы Зои Уонамейкер, сыгравшей мадам Трюк в первой части «Гарри Поттера». 76-летня Ванамейкер в августе 2024 года превысила скорость, когда ехала со скоростью около 74 км/ч в зоне с ограничением в примерно 64 км/ч в Беркшире. Она получила такое же наказание, как и Уотсон, так как на момент нарушения у Уонамейкер уже было девять штрафных баллов.

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Ник Фрост

В сентябре 2024 года британский медиаконгломерат Sky Group подал иск против Warner Bros, обвинив студию в нарушении соглашения о совместном производстве телепроектов.

Согласно иску, Warner Bros ранее согласилась ежегодно предлагать Sky участие в финансировании и производстве четырех сериалов, которые Sky могла бы эксклюзивно распространять в Великобритании и Европе. Однако, как утверждает истец, компания нарушила эти обязательства, оставив себе права на новый сериал о Гарри Поттере.

Премьера телесериала о Гарри Поттере, продюсерами которого выступили Франческа Гардинер и Марк Майлод, запланирована на 2027 год. Шоу выйдет на HBO и HBO Max.

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Теги
Полина Дуганова
Гарри Поттер лишение водительских прав Англия актеры нарушение превышение скорости
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