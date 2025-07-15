HBO показал Ника Фроста в роли Хагрида в новом сериале о Гарри Поттере
Американский стриминговый сервис HBO показал первый снимок актера Ника Фроста в образе лесничего Хогвартса Рубеуса Хагрида в новом телесериале по книгам Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
В новом образе Фрост предстал с густой копной волос и бородой.
Сериал станет новой экранизацией книжной серии: каждый сезон будет адаптацией одной из семи книг. Ранее HBO представил актеров, задействованных в первом сезоне, основанном на романе «Гарри Поттер и философский камень».
Съемки проекта проходят на студии кинокомпании Warner Bros. в Великобритании.
Премьера нового телесериала о Гарри Поттере продюсеров Франчески Гардинер и Марка Майлода состоится в 2027 году на платформах HBO и HBO Max.
В Warner Bros. ранее сообщили об обновленном актерском составе: Рори Уилмот сыграет роль Невилла Долгопупса, Амос Китсон сыграет Дадли Дурсля, Луиза Брили — Роланду Хуч, а Антон Лессер — Гаррика Олливандера.
Роль Гарри Поттера в новом телесериале сыграет Доминик Маклафлин, Рона Уизли — Аластер Стаут, а Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон.
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