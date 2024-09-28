На Warner Bros. подали в суд из-за сериала о Гарри Поттере

Warner Bros. вопреки соглашению со Sky не предложила ей совместно снимать сериал о Гарри Поттере, выход которого запланирован на 2026 год, следует из иска. Сумму ущерба оценили в сотни миллионов долларов

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Британский медиа-конгломерат Sky Group подал в суд на кинокомпанию Warner Bros., обвинив ее в нарушении соглашения, предполагавшем совместное производство сериала о Гарри Поттере. Об этом пишут Financial Times и Variety.

Как следует из иска, Warner Bros. обязалась предлагать Sky совместно финансировать и производить четыре сериала в год, которые медиа-конгломерат сможет эксклюзивно распространять среди британских и европейских зрителей. Вопреки этому, сказано в документе, Warner Bros. не выполнила условия и решила оставить себе сериал о Гарри Поттере, сделав его «краеугольным камнем» экспансии своего онлайн-кинотеатра Max в Европе.

Сериал публично анонсировали весной 2023 года, но спустя месяц, когда руководство Sky поинтересовалось у Warner Bros., почему шоу не было предложено производить совместно, как предписывает договор, в кинокомпании рассказали: сериал не был заказан, а руководство кинокомпании не видело свой пресс-релиз. Топ-менеджеры Warner Bros. заверили вопреки своему же пресс-релизу, что не одобрили выпуск сериала, а потому на него не распространяется действие договора, сказано в иске.

«Потеря возможности стать партнером в финансировании и производстве совершенно уникальной и незаменимой серии о Гарри Поттере не может быть полностью или адекватно оценена», — говорится в иске, поданном в суд Нью-Йорка. В том же документе медиакомпания оценила ущерб в «как минимум» сотни миллионов долларов и напомнила, что бренд «Гарри Поттер» оценивается не менее чем в $25 млрд.

Действие соглашения между компания завершается в конце 2025 года, выход сериала запланирован на 2026 год, примерно тогда же Max появится в Великобритании.

В Warner Bros. назвали иск необоснованным и пообещали решительно противостоять претензиям Sky.

Каждый сезон станет точной адаптацией соответствующего романа из серии, автор книг Джоан Роулинг выступит в качестве исполнительного продюсера. Всего в серии о Поттере семь книг, но сериал планируется выпускать в течение десяти лет. В сентябре начался кастинг для сериала.



