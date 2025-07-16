В Днепре задержали украинца за ложь о бомбах в школах Чехии и Словакии
Правоохранительные органы Украины, Чехии и Словакии задержали в Днепре (бывший Днепропетровск) украинца, которого подозревают в массовой рассылке ложных сообщений о минировании школ в Чехии и Словакии. Сообщение Чешской службы безопасности приводит Reuters.
По ее данным, подозреваемый отправлял ложные сообщения сотням учебных заведений с начала 2024 года. Чешские власти считают, что подозреваемый мог рассылать угрозы и в другие европейские страны.
Словацкая полиция, как пишет агентство, сообщает, что в начале учебного года из-за фейковых рассылок был нарушен учебный процесс около 10 тыс. учащихся.
Правоохранительные органы проводят обыски в квартире украинца, подробности расследования они не разглашают, уточняет Reuters.
В феврале 2024 года в одну из школ Калининграда позвонили и сообщили, что неизвестный пронес в учебное заведение бомбу. Руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков тогда подтвердил, что звонок с угрозой минирования поступил с номера США.
На место выезжали Росгвардия и полиция, все проверили, но опасных предметов не обнаружили.
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