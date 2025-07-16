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Политика ,  
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В Днепре задержали украинца за ложь о бомбах в школах Чехии и Словакии

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Правоохранительные органы Украины, Чехии и Словакии задержали в Днепре (бывший Днепропетровск) украинца, которого подозревают в массовой рассылке ложных сообщений о минировании школ в Чехии и Словакии. Сообщение Чешской службы безопасности приводит Reuters.

По ее данным, подозреваемый отправлял ложные сообщения сотням учебных заведений с начала 2024 года. Чешские власти считают, что подозреваемый мог рассылать угрозы и в другие европейские страны.

Словацкая полиция, как пишет агентство, сообщает, что в начале учебного года из-за фейковых рассылок был нарушен учебный процесс около 10 тыс. учащихся.

Правоохранительные органы проводят обыски в квартире украинца, подробности расследования они не разглашают, уточняет Reuters.

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Фото:Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

В феврале 2024 года в одну из школ Калининграда позвонили и сообщили, что неизвестный пронес в учебное заведение бомбу. Руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков тогда подтвердил, что звонок с угрозой минирования поступил с номера США.

На место выезжали Росгвардия и полиция, все проверили, но опасных предметов не обнаружили.

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Полина Харчевникова
Украина Чехия Словакия минирование школы задержание
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