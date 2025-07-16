Володин предостерег: у унылых людей не бывает много детей

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У унылых людей не может появиться много детей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент РБК.

Повышение рождаемости является задачей не только заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, но и всех депутатов, подчеркнул он.

Председатель Думы обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко и поинтересовался, где у него настрой на решение задач. Володин также обратил внимание на депутатов, которые занимаются «семьями и детьми всей страны» и «с унынием слушают» доклад на правительственном часе.

«Если человек придет домой унылым, детей у него больше не станет. У меня четверо. [Зампред Госдумы Петр] Толстой, сколько у вас? Тоже четверо. Вы видели нас унылыми?» — сказал Володин.

Ранее гендиректор Фонда ВЦИОМа Константин Абрамов заявил, что добиться повышения рождаемости в России не удается, поскольку граждане страны живут в свое удовольствие и руководствуются тем, что дети ограничивают личную свободу.

В России вводят различные меры для повышения уровня рождаемости. Так, с 2018 года в стране действует программа «Семейная ипотека», которая предусматривает процентную ставку до 6% годовых, а также программа «Молодая семья», в рамках которой государство оплачивает часть стоимости квартиры за семью.