Бывшему российскому военному дали 23 года за продажу информации Украине
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 23 годам лишения свободы бывшего российского военного Антона Хожаева по делу о продаже украинским спецслужбам фотографий с военными объектам и другой информации. Об этом сообщает «РИА Новости».
Первые пять лет срока предусматривают тюремное заключение, еще 18 лет Хожаев проведет в колонии строгого режима. Кроме того, он теперь обязан выплатить штраф 590 тыс. руб.
Хожаев ранее заявил, что его вина не доказана.
Хожаева задержали в 2023 году, когда он пытался перейти на территорию Украины и вступить в ряды запрещенной в России террористической организации «Легион «Свобода России». По данным правоохранительных органов, мужчина продал ВСУ секретную информацию за $80.
Обвинение Хожаеву предъявили по статьям о госизмене, попытке вступить в террористическую организацию, дезертирстве и легализации средств, полученных преступным путем. По указанным статьям может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.
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