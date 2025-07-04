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Военная операция на Украине ,  
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Киев вернул Москве двух плененных жителей Курской области

Россия вернула с Украины в рамках обмена пленными двух жителей Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Украина вернула России наряду с военными и двух жителей Курской области в рамках обмена пленными, сообщил РБК источник в российской переговорной группе. Обмен состоялся в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле в начале июня.

«Работа продолжается», — подчеркнул собеседник.

Ранее Минобороны сообщило, что удалось вернуть из плена еще одну группу военных, взамен Россия передала группу плененных военных ВСУ. Информацию о проведенном в рамках стамбульских договоренностей обмене военных подтвердил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Россия и Украина обменялись пленными
Политика
Фото:ТАСС

Сейчас возвращенные российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую помощь. Позднее их доставят в Россию на лечение в госпиталях Минобороны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди вернувшихся из плена — военнослужащие и гражданские лица. В украинском координационном штабе уточнили, что речь идет о раненых, тяжелобольных и лицах младше 25 лет.

Ни одна из сторон не раскрыла число возвращенных в этот раз людей. Последний раз Россия и Украина обменялись пленными 26 июня.

«Обмен пленными был паритетный. Работа продолжается», — говорил тогда РБК источник в переговорной группе.

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Военная операция на Украине обмен пленными Минобороны Шамсаил Саралиев Владимир Зеленский
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Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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