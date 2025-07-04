Киев вернул Москве двух плененных жителей Курской области
Украина вернула России наряду с военными и двух жителей Курской области в рамках обмена пленными, сообщил РБК источник в российской переговорной группе. Обмен состоялся в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле в начале июня.
«Работа продолжается», — подчеркнул собеседник.
Ранее Минобороны сообщило, что удалось вернуть из плена еще одну группу военных, взамен Россия передала группу плененных военных ВСУ. Информацию о проведенном в рамках стамбульских договоренностей обмене военных подтвердил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
Сейчас возвращенные российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую помощь. Позднее их доставят в Россию на лечение в госпиталях Минобороны.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди вернувшихся из плена — военнослужащие и гражданские лица. В украинском координационном штабе уточнили, что речь идет о раненых, тяжелобольных и лицах младше 25 лет.
Ни одна из сторон не раскрыла число возвращенных в этот раз людей. Последний раз Россия и Украина обменялись пленными 26 июня.
«Обмен пленными был паритетный. Работа продолжается», — говорил тогда РБК источник в переговорной группе.
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