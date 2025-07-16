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Новые законы в России ,  
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Автор поправок о штрафах объяснил, можно ли отдать сим-карту маме

Шейкин: штрафы за передачу сим-карт третьим лицам не касаются родственников
Сюжет
Новые законы в России
Фото: Олег Елков / Shutterstock
Фото: Олег Елков / Shutterstock

Закон о штрафах за передачу сим-карт третьим лицам не предусматривает наказание за передачу номеров близким родственникам, рассказал ТАСС автор поправок, первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

«Административная ответственность не наступит в случае безвозмездной и кратковременной передачи телефона или сим-карты для звонка другому человеку в личных целях, передачи номера близким родственникам — супругам, родителям, детям, бабушкам, дедушкам, внукам, братьям и сестрам», — сказал Шейкин.

Он подчеркнул, что положения закона будут действовать, только если будет доказано, что человек пошел на нарушение умышленно, то есть передал сим-карту или доступ к аккаунту третьим лицам с целью противоправных действий. При этом, если владелец сим-карты действовал под влиянием мошенников, он не будет нести ответственность.

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Фото:IrinaVolk_MVD / Telegram

Кроме того, если человек передал данные своего аккаунта человеку, которому доверяет, например коллеге, то это также не будет считаться нарушением.

Ранее в июле комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки о введении штрафа до 50 тыс. руб. за передачу абонентского номера иному лицу. Поправки одобрены ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности.

Парламентарии хотят дополнить КоАП новой статьей 13.29.1 — передача абонентского номера либо предоставление возможности пользования услугами подвижной радиотелефонной связи с нарушением требований российского законодательства в области связи.

Штрафы для физических лиц за передачу номера составят от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 200 тыс. руб.

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Теги
Софья Полковникова
сим-карты штрафы законопроект Артём Шейкин Госдума
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