Автор поправок о штрафах объяснил, можно ли отдать сим-карту маме

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Закон о штрафах за передачу сим-карт третьим лицам не предусматривает наказание за передачу номеров близким родственникам, рассказал ТАСС автор поправок, первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

«Административная ответственность не наступит в случае безвозмездной и кратковременной передачи телефона или сим-карты для звонка другому человеку в личных целях, передачи номера близким родственникам — супругам, родителям, детям, бабушкам, дедушкам, внукам, братьям и сестрам», — сказал Шейкин.

Он подчеркнул, что положения закона будут действовать, только если будет доказано, что человек пошел на нарушение умышленно, то есть передал сим-карту или доступ к аккаунту третьим лицам с целью противоправных действий. При этом, если владелец сим-карты действовал под влиянием мошенников, он не будет нести ответственность.

Кроме того, если человек передал данные своего аккаунта человеку, которому доверяет, например коллеге, то это также не будет считаться нарушением.

Ранее в июле комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки о введении штрафа до 50 тыс. руб. за передачу абонентского номера иному лицу. Поправки одобрены ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности.

Парламентарии хотят дополнить КоАП новой статьей 13.29.1 — передача абонентского номера либо предоставление возможности пользования услугами подвижной радиотелефонной связи с нарушением требований российского законодательства в области связи.



Штрафы для физических лиц за передачу номера составят от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 200 тыс. руб.