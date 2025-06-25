В Ленобласти пресекли поставку тысяч сим-карт для call-центров мошенников

Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram

В Ленинградской области полиция раскрыла массовые поставки сим-карт для использования в схеме дистанционных мошенничеств, сообщило МВД в телеграм-канале.

Преступную схему организовал житель Всеволожского района, руководитель компании — мультибрендового дилера операторов мобильной связи. В даркнете он нашел объявление о закупке активных российских номеров call-центрами на Украине, рассказали в ведомстве.

Используя сеть арендованных торговых объектов, злоумышленники получали от операторов связи партии сим-карт. Имитируя легальные продажи, их активировали, внося в биллинговые системы фиктивные данные о владельцах — иностранных гражданах.

С января 2024 года участники нелегального бизнеса реализовали более 32,5 тыс. сим-карт, с помощью которых обманывали россиян. Ежедневно им поступало более 15 тыс. звонков от зарубежных call-центров.

В начале июня МВД начало блокировать номера абонентов за сдачу аккаунтов мошенникам. По словам представителя МВД Ирины Волк, иностранные преступники все чаще используют для звонков россиянам арендованные аккаунты в «популярном сервисе мгновенного обмена сообщениями». В рамках борьбы с этим МВД уже направило операторам связи постановления о приостановке услуг более чем для 4,5 тыс. абонентских номеров. Представитель МВД напомнила, что сдача аккаунтов в аренду может быть квалифицирована как соучастие в преступлении.