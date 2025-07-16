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Политика ,  
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ФСБ задержала помогавших мошенникам из Украины собрать деньги в России

Сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых причастных к работе колл-центров, собиравших деньги для ВСУ в Ярославской и Свердловской областях, сообщает ЦОС ФСБ России.

Задержанные являлись членами межрегионального организованного преступного сообщества. Через GSM‑шлюзы и SIM‑боксы они обеспечивали возможность мошенникам, находящимся на территории Украины, дозвониться до россиян.

По версии ФСБ, мошеннические колл-центры, которых упомянули в сообщении, координируют украинские спецслужбы, а украденные средства уходят на нужды ВСУ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Санкция — до десяти лет лишения свободы.

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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Ранее в июле ФСБ задержала четырех россиян, 1992, 2001 и 2004 годов рождения, за шпионаж в пользу спецслужб Украины и осуществление диверсий, следует. Задержанные утверждают, что стали жертвами телефонных мошенников, из-за которых перевели на «безопасные счета» от 250 тыс. до 1,5 млн руб.

Задержания прошли в Челябинской, Ивановской и Тульской областях. По данным следствия, фигуранты вели разведку транспортной и энергетической инфраструктуры, совершили поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и повредили опоры высоковольтных ЛЭП.

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