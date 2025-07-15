ТАСС: бывшему ефрейтору просят 24 года колонии за продажу данных ВСУ за $80

Прокурор попросил 24 года колонии экс-военному за продажу данных ВСУ

Антон Хожаев (Фото: khozhaevanton / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Прокуратура просит приговорить к 24 годам колонии бывшего ефрейтора-контрактника из Челябинска Антона Хожаева, который продал ВСУ секретную информацию. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а остальное — в колонии строгого режима, если требования обвинения удовлетворят. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Кроме того, представитель гособвинения попросил добавить к наказанию штраф в размере 700 тыс. рублей.

23-летний Хожаев был задержан при попытке перейти на территорию противника и вступить в ряды запрещенной в России террористической организации «Легион «Свобода России». Также следствием установлено, что он продал ВСУ секретную информацию и фото за $80 (6240 руб.).

Ему предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК), попытке вступить в террористическую организацию (ч. 1 ст. 30, ст. 205.5 УК), дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК) и легализации средств, полученных преступным путем (ч.1 ст. 174.1 УК).

По указанным статьям может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Факт отправки информации противнику Хожаев признает, но при этом не считает, что совершил преступление.

В августе прошлого года Хожаев был внесен в список террористов и экстремистов Росинфомониторинга.