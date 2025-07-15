Прокурор попросил 24 года колонии экс-военному за продажу данных ВСУ
Прокуратура просит приговорить к 24 годам колонии бывшего ефрейтора-контрактника из Челябинска Антона Хожаева, который продал ВСУ секретную информацию. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а остальное — в колонии строгого режима, если требования обвинения удовлетворят. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.
Кроме того, представитель гособвинения попросил добавить к наказанию штраф в размере 700 тыс. рублей.
23-летний Хожаев был задержан при попытке перейти на территорию противника и вступить в ряды запрещенной в России террористической организации «Легион «Свобода России». Также следствием установлено, что он продал ВСУ секретную информацию и фото за $80 (6240 руб.).
Ему предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК), попытке вступить в террористическую организацию (ч. 1 ст. 30, ст. 205.5 УК), дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК) и легализации средств, полученных преступным путем (ч.1 ст. 174.1 УК).
По указанным статьям может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.
Факт отправки информации противнику Хожаев признает, но при этом не считает, что совершил преступление.
В августе прошлого года Хожаев был внесен в список террористов и экстремистов Росинфомониторинга.
Читайте РБК в Telegram.
Премьер-министр Украины подал в отставку
Что иностранные СМИ пишут об ультиматуме Трампа в адрес России
WP: Трамп рассматривал передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk
WP: Трамп задал Зеленскому вопрос об ударе по Москве
Трамп считает вопросом времени победу России над Украиной
Медведев отреагировал на ультиматум Трампа в адрес России
В Бердянске бывшего сотрудника украинской прокуратуры обвинили в попытке подрыва машины
Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета
Каллас оценила перспективы нового пакета антироссийских санкций ЕС
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов