Суд приговорил режиссера из Новосибирска Мосиенко к 17 годам за госизмену

Суд приговорил режиссера из Новосибирска к 17 годам за госизмену

Виктор Мосиенко (Фото: v.mosienko / VK)

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 17 годам лишения свободы режиссера и актера из Новосибирска Виктора Мосиенко, сообщили РБК в управлении ФСБ по Белгородской области.

Мосиенко признан виновным в госизмене, незаконном обороте взрывчатых веществ, участии в террористической организации и покушении на диверсию, мужчина полностью признал свою вину.

Следствие установило, что Мосиенко планировал совершить диверсию на железнодорожных путях в Белгородской области по указанию представителей террористической и запрещенной на территории России организации. Потом Мосиенко собирался уехать на Украину, но был оперативно задержан сотрудниками ФСБ.

Мосиенко родился в сентябре 1961 года, в 1986 году окончил ГИТИС, работал в театрах Санкт-Петербурга и Москвы. В 1990-е годы занялся предпринимательством в сфере недвижимости.

Он снялся в таких фильмах, как «Досье человека в «Мерседесе», «Меня зовут Арлекино», «Исповедь содержанки» и др.

У Мосиенко также есть медаль «Профессионал России» за отношение к профессии и людям.