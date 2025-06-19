Суд приговорил режиссера из Новосибирска к 17 годам за госизмену
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 17 годам лишения свободы режиссера и актера из Новосибирска Виктора Мосиенко, сообщили РБК в управлении ФСБ по Белгородской области.
Мосиенко признан виновным в госизмене, незаконном обороте взрывчатых веществ, участии в террористической организации и покушении на диверсию, мужчина полностью признал свою вину.
Следствие установило, что Мосиенко планировал совершить диверсию на железнодорожных путях в Белгородской области по указанию представителей террористической и запрещенной на территории России организации. Потом Мосиенко собирался уехать на Украину, но был оперативно задержан сотрудниками ФСБ.
Мосиенко родился в сентябре 1961 года, в 1986 году окончил ГИТИС, работал в театрах Санкт-Петербурга и Москвы. В 1990-е годы занялся предпринимательством в сфере недвижимости.
Он снялся в таких фильмах, как «Досье человека в «Мерседесе», «Меня зовут Арлекино», «Исповедь содержанки» и др.
У Мосиенко также есть медаль «Профессионал России» за отношение к профессии и людям.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Кремль выразил надежду на третий раунд переговоров с Украиной
Силуанов оценил «похолодание» в российской экономике
Ракета-носитель Starship взорвалась во время испытаний в Техасе. Видео
Решетников заявил о выходе российской экономики на грань рецессии
Bloomberg: в США готовятся к потенциальному удару по Ирану в ближайшие дни
Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием
Дуров перестал отвечать на сообщения Макрона в Telegram
Путин выразил готовность к встрече с Зеленским
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов