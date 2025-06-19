 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Суд приговорил режиссера из Новосибирска к 17 годам за госизмену

Суд приговорил режиссера из Новосибирска Мосиенко к 17 годам за госизмену
Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор&nbsp;Мосиенко
Виктор Мосиенко (Фото: v.mosienko / VK)

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 17 годам лишения свободы режиссера и актера из Новосибирска Виктора Мосиенко, сообщили РБК в управлении ФСБ по Белгородской области.

Мосиенко признан виновным в госизмене, незаконном обороте взрывчатых веществ, участии в террористической организации и покушении на диверсию, мужчина полностью признал свою вину.

Следствие установило, что Мосиенко планировал совершить диверсию на железнодорожных путях в Белгородской области по указанию представителей террористической и запрещенной на территории России организации. Потом Мосиенко собирался уехать на Украину, но был оперативно задержан сотрудниками ФСБ.

Режиссеру Мосиенко запросили 22 года колонии по делу о госизмене
Политика
Виктор Мосиенко

Мосиенко родился в сентябре 1961 года, в 1986 году окончил ГИТИС, работал в театрах Санкт-Петербурга и Москвы. В 1990-е годы занялся предпринимательством в сфере недвижимости.

Он снялся в таких фильмах, как «Досье человека в «Мерседесе», «Меня зовут Арлекино», «Исповедь содержанки» и др.

У Мосиенко также есть медаль «Профессионал России» за отношение к профессии и людям.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Кремль выразил надежду на третий раунд переговоров с Украиной

Силуанов оценил «похолодание» в российской экономике

Ракета-носитель Starship взорвалась во время испытаний в Техасе. Видео

Решетников заявил о выходе российской экономики на грань рецессии

Bloomberg: в США готовятся к потенциальному удару по Ирану в ближайшие дни

Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием

Дуров перестал отвечать на сообщения Макрона в Telegram

Путин выразил готовность к встрече с Зеленским

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Александра Озерова
новости Новосибирск госизмена суд
Материалы по теме
Суд вынес приговор убийце, спрятавшему тело в машине Гоши Куценко
Общество
Режиссеру Мосиенко запросили 22 года колонии по делу о госизмене
Политика
На бывшего замминистра культуры Тувы завели дело о госизмене
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 90,31 (-0,45) Инвестиции, 18 июн, 19:37 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 78,72 (0) Инвестиции, 18 июн, 19:37
Мэр Махачкалы попросил об отставке Политика, 13:57
Глава АвтоВАЗа ответил роботу на ПМЭФ о будущем автопрома России Технологии и медиа, 13:56
Чему равна средняя ставка по вкладам в топ-10 банков. Данные ЦБ Инвестиции, 13:55
Минобороны сообщило о перехвате еще семи дронов за два часа Политика, 13:49
Как выглядят самые дорогие квартиры в продаже в Сочи Недвижимость, 13:48
«Автостат» назвал самые популярные «параллельные» машины с пробегом Авто, 13:47
Платина подорожала до максимума с февраля 2021 года в ожидании дефицита Инвестиции, 13:40
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Исполнительный директор Федерации волейбола Санкт-Петербурга погиб в ДТП Спорт, 13:38
Глава «Северстали» увидел риск остановки металлургических заводов России Экономика, 13:32
Тысячелетия гастрономических поисков: как сформировалась китайская кухня РБК и Перекрёсток, 13:32
«Мы на грани рецессии». О чем говорили Набиуллина, Решетников и Силуанов Экономика, 13:28
Песков назвал осознанным торможение экономики из-за высокой ставки ЦБ Экономика, 13:26
На ПМЭФ заявили о популярности чебурашки на фронте, а Labubu — у богатых Общество, 13:19
В России упали продажи премиальных автомобилей с пробегом. Модели и цифры Авто, 13:10