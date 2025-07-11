Сбой произошел в работе Steam
Сбой произошел в работе игрового сервиса Steam, следует из данных сервисов Downdetector и «Сбой. рф».
По данным Downdetector, к 01:30 мск поступила 1571 жалоба. «Сбой.рф». зафиксировал 1279 сообщений о неполадках к 01:15.
Пользователи жалуются на проблемы с соединением, входом в личный кабинет, загрузкой Steam. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санк-Петербурга и Подмосковья, следует из данных «Сбой. рф».
Пользователи также сообщают о проблемах с загрузкой игр Dota 2 и Counter-Strike 2.
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