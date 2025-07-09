 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Суд в Москве оштрафовал Telegram за повторное нарушение закона

В Москве оштрафовали Telegram и Likeme за неисполнение обязанностей
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным по ч. 3 ст.13.50 Кодекса об административных правонарушениях — повторное неисполнение владельцем соцсети обязанности по осуществлению мониторинга и принятию мер по ограничению доступа к запрещенной информации. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

«Назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 млн рублей», — говорится в сообщении.

Таганский суд также привлек к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей соцсеть Likeme. Ее оштрафовали на 3,5 млн руб.

«Likeme Pte.Ltd признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ», — пояснили в суде.

В Госдуме назвали условие ужесточения санкций против Telegram и WhatsApp
Технологии и медиа
Фото:Олег Елков / ТАСС

Ранее Telegram неоднократно штрафовали за разные нарушения российского законодательства. В последний раз это было в мае 2025 года. Таганский суд назначил тогда мессенджеру штраф на общую сумму 2,8 млн руб. по двум административным делам: за неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями и за нарушение законодательства России в области персональных данных.

Соцсеть Likeme оштрафовали на 1,5 млн руб. в 2022 году за невыполнение обязанности о хранении персональных данных на территории России.

Читайте РБК в Telegram.

Мерц заявил, что в урегулировании на Украине дипломатия исчерпана

В Индии обрушился автомобильный мост. Видео

В Саратовской области мужчина планировал взорвать мост. Видео

CNN опубликовал аудиозапись с угрозой Трампа «разбомбить Москву к чертям»

BI.ZONE назвала самые популярные схемы криптомошенников в Telegram

В Подмосковье автомобиль столкнулся с микроавтобусом с детьми. Подробности

Наводнение в Нью-Мексико после лесных пожаров. Видео

Глава Пентагона не сообщил Трампу о приостановке поставок оружия Киеву — CNN

Полиция задержала арбитра из-за решающего пенальти в матче

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Малышев
телеграм соцсети суд штраф КоАП
Материалы по теме
Пользователи пожаловались на сбой в Telegram
Общество
В Telegram появилась функция фактчекинга
Технологии и медиа
Le Monde сообщила о появлении сервиса заказных убийств на основе Telegram
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 91,97 (-0,45) Инвестиции, 08 июл, 19:09 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 78,17 (-0,55) Инвестиции, 08 июл, 19:09
«Фонтанка» узнала о визите силовиков к главе Михайловского театра и МХАТ Общество, 15:16
Лидер турецких курдов из тюрьмы призвал завершить этап вооруженной борьбы Политика, 15:15
ЕСПЧ обвинил Россию в нарушении прав на Украине и крушении MH17 Политика, 15:01
Из посетителя в покупателя: как подтолкнуть к покупке офлайнПодписка на РБК, 14:58
Украинец сбежал домой с военной службы на угнанном бронетранспортере Политика, 14:57
Еще один кошелек перевел нетронутые годами биткоины почти на $2 млрд Крипто, 14:51
В штабе партии Ле Пен во Франции прошли обыски Политика, 14:45
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Орбан опубликовал фото Урсулы фон дер Ляйен с надписью «Пора уходить» Политика, 14:43
Бывшего воронежского министра задержали на следующий день после отставки Общество, 14:42
Организатора забега в Хибинах, где погибли двое, не стали арестовывать Общество, 14:37
Устроивший поджог сотовой вышки на Кубани раскрыл обещанный ему гонорар Политика, 14:30
Суд в Москве оштрафовал Telegram за повторное нарушение закона Технологии и медиа, 14:29
Офисы, ТЦ и экокурорт за ₽20 млрд: что известно об Ortiga Development Недвижимость, 14:28
Слабый доллар, сильный биткоин. Как макроэкономика влияет на крипторынок Крипто, 14:27