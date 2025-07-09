Суд в Москве оштрафовал Telegram за повторное нарушение закона
Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным по ч. 3 ст.13.50 Кодекса об административных правонарушениях — повторное неисполнение владельцем соцсети обязанности по осуществлению мониторинга и принятию мер по ограничению доступа к запрещенной информации. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.
«Назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 млн рублей», — говорится в сообщении.
Таганский суд также привлек к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей соцсеть Likeme. Ее оштрафовали на 3,5 млн руб.
«Likeme Pte.Ltd признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ», — пояснили в суде.
Ранее Telegram неоднократно штрафовали за разные нарушения российского законодательства. В последний раз это было в мае 2025 года. Таганский суд назначил тогда мессенджеру штраф на общую сумму 2,8 млн руб. по двум административным делам: за неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями и за нарушение законодательства России в области персональных данных.
Соцсеть Likeme оштрафовали на 1,5 млн руб. в 2022 году за невыполнение обязанности о хранении персональных данных на территории России.
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