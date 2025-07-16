Трамп пообещал, что будет бороться с Китаем «очень дружелюбно» в сфере ИИ

США и Китай будут бороться за первенство в области развития искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Пенсильвании на энергетическом саммите, трансляцию вел Fox 29 Philadelphia.

«Китай и другие страны стремятся догнать Америку в области искусственного интеллекта, и мы не позволим им этого сделать. У нас есть отличные чипы, у нас есть все самое лучшее. И мы будем бороться с ними очень дружелюбно», — пообещал президент.

По словам Трампа, США являются «мировой сверхдержавой» в области ИИ, которая «опережает Китай».

В январе Трамп после выхода последней версии китайской нейросети DeepSeek, конкурента ChatGPT от OpenAI, заявил, что успех китайского чат-бота должен послужить стимулом для американских разработчиков моделей искусственного интеллекта.

«Я читал о Китае и некоторых китайских компаниях, одна из них разработала более быструю и дешевую модель ИИ. И это хорошо, потому что на нее не нужно тратить много денег. Я расцениваю это как положительный [момент]», — заявил Трамп.

Президент призвал американские компании «сосредоточиться на конкуренции для победы». Он также подчеркнул, что США «всегда первые», там «самые блестящие ученые в мире» и что это признают даже в Китае.