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Общество ,  
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В России повысят штраф за отказ пропустить машину с «мигалкой»

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки о повышении штрафов до 10 тыс. руб. за отказ уступить дорогу машине с проблесковыми маячками, документ опубликован в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Парламентарии предложили внести изменения в статью 12.17 КоАП, согласно которым непредоставление преимущества в движении автомобилю, не имеющему специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, влечет наложение штрафа в размере от 7,5 тыс. до 10 тыс. руб. или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года. Сейчас штраф составляет 500 руб.

Минтранс решил изменить правила пропуска машин с мигалками
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Комитет предложил принять законопроект 755710-8 во втором чтении и решил предоставить его в Совет Государственной думы.

В июне российское правительство одобрило ужесточение наказания за непропуск спецтранспорта. Инициативу предложил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его мнению, само нарушение создает угрозу безопасности. Он напомнил о текущей обстановке: военной операции и росте террористических рисков, «обусловленных активизацией деятельности радикальных структур и диверсионно-разведывательных групп».

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Полина Минаева
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